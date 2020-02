Viele Zuhörer bei Vortrag in Heiligenstadt über Missbrauch in der Katholischen Kirche.

Sie erscheint als ein monolithischer Block, „durchregiert von oben bis unten“. So charakterisierte am Dienstag im Eichsfeldforum der Jesuitenpater Professor Hans Zollner die in 200 Ländern der Welt präsente katholische Kirche, um sogleich hinzuzufügen: „Das ist ein Trugbild.“ Der aus Regensburg stammende Referent weilte zum ersten Mal im Eichsfeld. Er ist Theologe, Psychologe und Psychotherapeut, Präsident des Kinderschutzzentrums der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom und Mitglied der Päpstlichen Kinderschutzkommission. Das Thema des Abends war Garant für einen vollen Saal im Marcel-Callo-Haus und für eine sich anschließende kritische Diskussion: „Strukturen der Sünde. Systemische Ursachen des Missbrauchs in der katholischen Kirche“.

Kein Phänomen allein der katholischen Kirche Das Eichsfeldforum fand statt in Kooperation mit dem Katholischen Forum im Land Thüringen – Akademie des Bistums Erfurt. Dessen Leiter Niklas Wagner wies zur Begrüßung darauf hin, nach der Veranstaltung bestünde Gelegenheit, sich an Ursula Samitz zu wenden. Die Psychologin ist Ansprechpartnerin für Opfer und Zeugen sexuellen Missbrauchs. Bei diesem Thema stünden immer zuerst Kinder und minderjährige Jugendliche im Mittelpunkt, führte Pater Zollner an, doch gebe es ebenso den Missbrauch von Erwachsenen, beispielsweise von Ordensfrauen durch Priester. Dafür, dass Missbrauch kein alleiniges Phänomen der katholischen Kirche ist, steht eine von ihm genannte Polizeistatistik, wonach in Deutschland 95 Prozent aller sexuellen Gewalttaten „im Kontext der Familie“ ausgeübt werden. Die verbleibenden fünf Prozent verteilen sich auf Schulen, Sport- und Jugendvereine und auf die Kirche. Und die stehe eben im Fokus der Medien, viel mehr noch als der katholische Vater, der seine eigene Tochter vergewaltigt, die katholische Sportlehrerin oder die katholischen Psychologinnen/Psychologen, die Kinder oder minderjährige Jugendliche missbrauchen. Transparenz nach innen und außen Das schwere Thema sei eine Geschichte des Versagens in Kirche, Familie und Gesellschaft. Pater Zollner verwies auf die weltweite Bischofskonferenz, die vom 21. bis 24. Februar 2019 auf Einladung von Papst Franziskus stattfand. Das Oberhaupt der katholischen Kirche hatte alle 118 Vorsitzenden der nationalen Bischofskonferenzen nach Rom geladen, um über oft jahrzehntelangen Missbrauch und über Lehren für die Zukunft zu diskutieren. Zu den Ergebnissen gehörten unter anderem Verantwortlichkeit, Transparenz nach innen und außen, Rechte der Betroffenen, Umgang mit Medien. Pater Zollner bezeichnete das als „Brücken bauen“. Darüber hinaus verwies er auf ein Papstschreiben vom 7. Mai 2019 über kirchenrechtliche Regeln und Instruktionen zur Bekämpfung sexuellen Missbrauchs in der römisch-katholischen Kirche. Rechte der Opfer gestärkt Zuvor habe sich die katholische Kirche häufig als rechtsfreien Raum beschrieben. Auf die in der Diskussion gestellte Frage nach dem Zusammenhang von Zölibat und sexueller Gewalt gegenüber anvertrauten Kindern antwortete der Referent, Ehelosigkeit von Priestern und Ordensleuten führe nicht automatisch zu Kindesmissbrauch. Von einer großen Herausforderung für die nächsten Jahre sprach er und von einer Entwicklung in den vergangenen fünf Jahrzehnten. Heute haben Opfer das Recht, zu erfahren, dass und auch wie die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Allein mit einer Versetzung sei es da nicht mehr getan. „Unsere Aufmerksamkeit und Sensibilität haben sich verändert“, betonte der Jesuit. Zu eben dieser Veränderung in der Gesellschaft äußerte sich ein älterer Besucher: Er ist niemals sexuell missbraucht worden, doch hat er bis heute nicht vergessen, wie ihn, als er noch Kind war, sein Dorfpfarrer geschlagen hat.