Arbeitsloser Discjockey aus Mühlhausen: „Niemand kann sagen, wann die Party wieder los geht“

Christian Reim will eigentlich als Discjockey und Eventmanager arbeiten. Das geht aber in der aktuellen Situation nicht. (Archiv-Foto)

Den sicheren Job im öffentlichen Dienst hat der gelernte Verwaltungsfachangestellte Christian Reim aus Mühlhausen an den Nagel gehängt. Mit ihm auch ein geregeltes Einkommen, feste Arbeitszeiten, bezahlten Urlaub und andere Sicherheiten, die solch eine Festanstellung im öffentlichen Dienst bietet. Er wollte frei sein, ohne Hierarchien, Gängelung, Befehle; einfach selbst entscheiden, das tun, was ihm liegt und Spaß macht. So stürzte sich Reim vor gut eineinhalb Jahren in die Selbstständigkeit.

Als Discjockey hatte er schon seit Jahren bei Geburtstagen, Hochzeiten und Firmenfeiern Musik aufgelegt. Jetzt machte sich der 29-Jährige mit einer Eventagentur selbstständig. Bis zum 14. März 2020 lief alles wie am Schnürchen, berichtet Christian Reim. An Wochenenden sei er das komplette Jahr über gut gebucht worden. Firmenjubiläen, Oktoberfeste und Weihnachtsfeiern sollten von seiner Agentur betreut werden. Von dem Virus habe er kurz vor den Silvesterpartys 2019 erstmals gehört. Dass ihm Corona sein komplettes, über Jahre aufgebautes Geschäft kaputtmachen könnten, habe er da noch nicht im Entferntesten geahnt.

Wieder Bewerbungen schreiben

„Tausende Kilometer weit weg von uns - und dann haut das hier so rein. Man hat das Gefühl, alles zu verlieren“, sagt Reim. Der 29-jährige Discjockey fing an, Bewerbungen zu schreiben, machte sich Gedanken über seine wirtschaftliche Zukunft. Zum Glück habe er, als es noch gut lief, ein dickes Polster aufbauen konnte. Dies habe ihn über die vergangenen Monate gebracht.

Zu Bewerbungsgesprächen wurde er auch eingeladen. Die potenziellen Arbeitgeber hätten aber langfristig Leute gesucht. Er hingegen wollte nur die Zeit bis zum Wiedererwachen der Veranstaltungsbranche überbrücken.

Im Sommer schöpfte der 29-jährige Mühlhäuser Hoffnung, angesichts konstant niedriger Corona-Zahlen. Von Woche zu Woche wartete er, dass es endlich wieder losgehen kann. Vergeblich, im Herbst schossen die Zahlen erneut in die Höhe. Da fasste Christian Reim den Entschluss, sich erneut in die Selbstständigkeit zu wagen - mit einem Hausmeisterservice.

Netzwerk von Fachleuten

Freude am Handwerken hat Reim, er habe das Haus seiner Lebensgefährtin zu großen Teilen selbst renoviert. Ein befreundeter Unternehmer hatte Interesse, ihm Aufträge zu geben. „Das nötige Wissen, mich selbst zu vermarkten, habe ich. Natürlich muss ich mir noch einiges Wissen beim Handwerken aneignen, wenn man aber für eine Sache brennt und begeistert ist, ist man auch deutlich lernfähiger“, sagt Christian Reim.

Einiges an Werkzeug habe er inzwischen angeschafft, viel sei auch schon in der heimischen Werkstatt gewesen. Seit einigen Wochen ist er nun unterwegs, verspachtelt Wände, setzt Gipskartonplatten, schwingt Pinsel und Rolle oder legt neue Fußbodenbeläge. Wenn es wärmer wird, wolle er anbieten, Gartenteiche anzulegen. Das sei nicht einfach, um ein Biotop zu schaffen brauche man einiges Wissen. Aber er beschäftige sich schon lange mit dem Thema und habe auch ein Netzwerk von Leuten, die ihm fachlich weiterhelfen könnten.

Wenig Hoffnung für dieses Jahr als Discjockey

Und Discjockey-Aufträge? Da hat Reim auch in diesem Jahr keine große Hoffnung. Ob, wann und Feiern wieder stattfinden können, stehe noch völlig in den Sternen. Dass irgendwann wieder bedenkenlos Party gemacht werden kann, davon ist Reim überzeugt. Aber niemand könne sagen wann. Der Weg bis dahin müsse aber erst mal überbrückt werden, sagt der 29-Jährige.

Denn auch wenn es wieder losgeht, muss er wieder Kunden gewinnen. Früher hatte er von Partys häufig gleich Folgeaufträge mitgenommen. Dieser Kreislauf müsse erst wieder in Gang kommen.