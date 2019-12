Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürgerpreis 2020 wird vergeben

Zum 16. Mal ehrt die Sparkassenstiftung Sömmerda das ehrenamtliche Engagement von Bürgerinnen und Bürgern. Gesucht wurden Personen, Gruppen, Vereine oder Initiativen, die sich in besonderer Weise im Landkreis Sömmerda bürgerschaftlich engagieren. Für den Bürgerpreis gingen insgesamt 21 Vorschläge ein, aus denen eine Jury - bestehend aus Abgeordneten, regionalen Pressevertretern und Kuratoriumsmitgliedern der Sparkassenstiftung - sechs Preisträger ermittelte, die mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 5000 Euro ausgezeichnet werden. Am 13. Dezember 2019 werden die Preisträger im Rahmen einer Feierstunde im Sparkassentreff 1a in Sömmerda bekannt gegeben und mit dem Bürgerpreis der Sparkassenstiftung Sömmerda geehrt.