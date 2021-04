„Horchpost DDR“ aus Erfurt zu Matthias Domaschk

Erfurt. Ein Podcast erinnert an Matthias Domaschk, der 1981 unter bis heute nicht geklärten Umständen in der Stasi-Untersuchungshaft ums Leben kam.

Gemeinsam mit dem Thüringer Archiv für Zeitgeschichte „Matthias Domaschk“ präsentiert die Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße am Montag, 12. April, eine neue Folge des Podcasts „Horchpost DDR“. Anlass ist der 40. Todestag von Matthias Domaschk, der in der Untersuchungshaft des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in Gera unter nicht vollständig geklärten Umständen ums Leben kam. Die „Horchpost DDR“ kann bei Podcast.de oder Spotify gehört werden.

Er war Freund, junger Vater und politisch aktiv – der 23-jährige Matthias Domaschk suchte für sich ein Leben in Selbstbestimmung und kritischer Auseinandersetzung mit der DDR. Die Moderatoren Christian Hermann und Max Zarnojanczyk nähern sich dem Leben des Jenaers, der sich bereits als Schüler öffentlich gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns positionierte. Mit Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) und dem Autor und Journalisten Peter Wensierski sprechen sie über die Erinnerung an Matthias Domaschk.

Am 10. April 1981 wurde Matthias Domaschk auf dem Weg nach Berlin in Jüterbog aus dem Zug heraus festgenommen und am nächsten Morgen der Dienststelle Gera des MfS überstellt. Zwei Tage später, am 12. April 1981, kam er unter bis heute nicht geklärten Umständen in der Untersuchungshaftanstalt des MfS in Gera ums Leben. Das MfS teilte mit, er habe sich mit dem eigenen Hemd erhängt.

In der Andreasstraße in Erfurt existierte bis 1989 eine U-Haft des MfS, heute befindet sich dort eine Gedenk- und Bildungsstätte. „Dieser Ort vereint Repression und Revolution, da die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit nebenan am 4. Dezember 1989 von couragierten Menschen besetzt wurde“, heißt es in der Selbstbeschreibung. In fünf politischen Systemen wurden Menschen in der Andreasstraße inhaftiert, bis sie 2002 für immer schloss.