Der Karneval von Kraja geht in seine 46. Saison

Der Krajaer Karnevalverein 1974 will mit allen Faschingsfreunden seine 46. Kampagne feiern. Am 22. Februar erwartet die Gäste ab 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Kleinbodungen ein buntes und unterhaltsames Programm von Funken, Tanzgruppen, Büttenrednern und Gesangsgruppen. Auch die Jüngsten tanzen, singen und wagen sich in die Bütt, kündigte der Verein an. Karten wird es an der Abendkasse geben.

Am 23. Februar ist an gleicher Stelle ab 15 Uhr Kinderkarneval, natürlich sind auch Eltern und Großeltern willkommen. Clown Loni führt durch das Programm, in das sich auch die Mädchen und Jungen des Kindergartens „Kleine Bodestrolche“ einbringen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber nicht unerwünscht. Der Verein würde sich freuen.