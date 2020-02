Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karneval in Erfurt: Drei Tage Party im Festzelt auf dem Domplatz

Nachdem im letzten Jahr pausiert worden war, wird in diesem Jahr wieder ein Festzelt während der närrischen Tage auf dem Domplatz stehen. Nicht nur nach dem Karnevalsumzug am Sonntag wird dort zur großen Party eingeladen, sondern bereits Freitag. Veranstalter ist die Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC), Alexander Theis betreibt das Festzelt.

„Freitag, 14 Uhr, geht es los mit dem großen Kinder- und Familienkarneval. Alle sind herzlich eingeladen, es braucht keine Anmeldung und es kostet auch keinen Eintritt“, verkündet GEC-Programmchef Kai Grün. Und verweist gleich darauf, dass grundsätzlich an allen drei Tagen kein Eintritt im Zelt erhoben werde. „Wir möchten der breiten Masse etwas bieten, es allen ermöglichen, am Karneval teilzunehmen.“ Als es im vergangenen Jahr hieß, es gebe kein Festzelt, waren zahlreiche Erfurter enttäuscht gewesen. Also entschloss man sich in der GEC, wieder ein Zelt aufzustellen. Ermöglicht wird dies dank zahlreicher Sponsoren.

Am Samstag geht es weiter mit dem Rathaussturm. Hunderte Karnevalisten treffen sich 10 Uhr vor dem Zelt und ziehen gemeinsam zum Rathaus. Nachdem der Schlüssel der Stadt erfolgreich erobert wurde, geht’s mit dem Oberbürgermeister wieder zurück ins Festzelt, und er kann sich mit dem ein oder anderem Fass Bier freikaufen. Anschließend beginnt die närrische Schlagerparade. „Die gab es im Sommer in Gotha sozusagen als Testlauf. Das Zelt hat damals getobt. Und da sagten wir uns, das probieren wir nun auch in Erfurt. Katja Wigand von Voice of Germany wird singen, ein Andreas-Gabalier-Double tritt auf. Und sogar Prinzessin Nadin I. wird sich das Mikro krallen“, verrät Kai Grün.

Die Leute sollen nicht gleich nach dem Umzug wegrennen

Viele Vereine sind an den Veranstaltungen beteiligt. „Dem großen Ziel, das ich verfolge, dass der Zusammenhalt wieder wächst, kommen wir näher“, ist Kai Grün erfreut.

Im Festzelt gibt es selbstverständlich Essen und Getränke. Nach dem großen Festumzug steigt im Zelt die Mega-Party mit „Biba und die Butzemänner“. Kai Grün ruft auf: „Die Leute sollen nicht gleich nach dem Umzug wegrennen. Lasst uns feiern.“

