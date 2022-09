Erfurter GEC-Prinzenpaar gekürt: Karnevalsumzug soll wieder durch ganze Altstadt führen

Erfurt. Mit Tina I. und Daniel II. steht das GEC-Prinzenpaar fest. Wie der Faschingsumzug durch Erfurt aussehen wird, ist hingegen noch ungewiss.

So familiär hat man den Erfurter Karneval wohl noch nicht erlebt. Zumindest, wenn man sich das am Montagnachmittag erstmals präsentierte Prinzenpaar samt dazugehörigem Kinderprinzenpaar anschaut.

Vom GEC für die Aufgabe auserwählt wurden Tina Schmidt-Haber (38) und Daniel Haber (33), die auch im richtigen Leben verheiratet sind. Prinzessin Tinas Sohn Max schlüpft in dieser Saison in die Rolle des Kinderprinzen und wird dabei von seiner Schulkameradin Maja begleitet.

Tina Schmidt-Haber war 1993 die erste Kinderprinzessin

„Es ist das erste Mal, dass das Prinzenpaar vom Karnevalclub Reseda 1967 kommt“, freut sich Kai Grün als Programmleiter des GEC-Präsidiums. Vor allem Tina Schmidt-Haber ist dabei keine Unbekannte: So war die seit 1990 im Karnevalsverein Aktive im Jahr 1993 die allererste Kinderprinzessin. „Damals wusste ich gar nicht, welche Bedeutung das hat, und habe das einfach so hingenommen. Heute verstehe ich, welche Ehre das ist“, sagt die Erzieherin an der Wilhelm-Busch-Schule.

Der Prinz an ihrer Seite ist Daniel II., der bei der Stadtverwaltung arbeitet und seit 2013 im Verein und u.a. beim Männerballett dabei ist. Das Paar, das seit dem 11.11.2020 verheiratet ist, freut sich vor allem, die anderen Gemeinschaften zu besuchen: „Wir wollen den Leuten etwas Positives geben und die Arbeit der Vereine würdigen“, so Haber.

Details zum Karnevalsumzug sind noch ungewiss

Ein Motto für den Umzug gebe es bisher noch nicht, dafür müsse erst die Sitzung am 13. September abgewartet werden: „Wir nehmen uns bewusst noch etwas Zeit für die Abstimmung, da wir gerade in unserem Bereich sensibel mit den Themen umgehen wollen“, wie Grün erläutert. Auch wie der geplante Umzug durch die Stadt aussehen soll, wird derzeit noch beraten.

Zugleiter Jens-Christian Porsch gibt dabei einiges zu bedenken. So spielen auch die steigenden Preise für Material und Personal eine Rolle. Ein ganzer Umzug könne bisher mit einer Summe im sechsstelligen Bereich beziffert werden. Doch die größeren Herausforderungen sieht Porsch im Logistischen: „Wir möchten, dass die Streckenlänge von fünf Kilometern identisch bleibt. Dabei müssen wir die 25.000 bis 60.000 Menschen händeln, die an den Straßen und Plätzen stehen, um zuzuschauen und mitzugehen“. Dabei werde aus Sicherheitsgründen auch mit dem Gedanken gespielt, erstmals möglicherweise ganz auf motorisierte Wagen zu verzichten.

„Die Aufgaben werden nicht weniger, die Probleme aber auch nicht“, meint der Zugleiter. Nicht zuletzt schaue man da auch auf die Entwicklungen um die Covid-19-Pandemie, die das Karnevalsleben der letzten Jahre eingeschränkt hatte und die es mitzudenken gelte.

Neuauflage des Seniorenkarnevals geplant

Doch gerade der Verzicht auf einige Traditionen führte dazu, dass in dieser Saison wieder Veranstaltungsformate wiederbelebt werden. So zum Beispiel der Seniorenkarneval, den es zuletzt vor zehn Jahren in der Thüringenhalle gab und der auf Nachfrage nun wieder etabliert werden soll. Neben dem traditionellen Prinzenfrühstück, der Prinzessinnentaufe und Co. ist auch ein zusätzlicher Kinderkarneval geplant.

Auf den freut sich auch Kinderprinz Max, der eigentlich im Kickbox-Verein ist, aber seiner Mutter zuliebe den Karneval feiert.