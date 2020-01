Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krimderöder feiern 60 Jahre Karneval

In der Turnhalle der Evangelischen Grundschule in Krimderode herrscht am Samstagnachmittag Hochbetrieb. Kleine und große Tänzer des Krimderöder Karneval-Clubs (KKC) proben hier für ihre Auftritte der 60. Session. Jürgen Große verfolgt vom Rand aus das Geschehen. Der 77-Jährige ist seit 1965 begeisterter Jecke, der nach eigenen Angaben noch nie eine Veranstaltung versäumt hat. Zudem kümmert er sich als Programmchef um die Darbietungen und um die Chronik des Vereins. Worauf sich Faschingsbegeisterte in der Jubiläumssession des KKC freuen können, dazu will Jürgen Große noch nicht allzu viel verraten. Nur so viel lässt er sich entlocken: „Es wird erstmals einen gemeinsamen Tanz der mittleren und der großen Garde geben.“ Zudem veranstalte der 120 Mitglieder zählende Verein am 28. Februar eine Jubiläumsfestveranstaltung, bei der auch befreundete Vereine im Programm mitwirken. Ein Motto für die Session gibt es nicht. „Wir sind immer ohne ausgekommen“, betont Jürgen Große. Nicht verzichtet werde hingegen auf eine Festschrift, in der sich neben einem historischen Abriss auch viele Anekdoten aus 60 Jahren Karneval wiederfinden.

Seinen Ursprung hat das närrische Treiben in Krimderode in den 50er-Jahren. Damals beschlossen Sportler und Kleingartenfreunde, einen öffentlichen Karneval zu feiern. Es war die Geburtsstunde des heutigen KKC. Mit der Gründung der Turnsportgemeinschaft (TSG) 1965 erlebte der Krimderöder Karneval einen neuen Aufschwung, weil viele junge Leute aus dem Ort dazu kamen. Unter dem Zepter der Präsidenten Jochen Müller und Karl Lautenbach – dem Opa des heutigen TSG-Vorsitzenden Christian Lautenbach – wurde in der Krimderöder Sporthalle gefeiert. Auch in zahlreichen Nachbarorten war der KKC präsent. Ab 1976 übernahm Reiner Hatzky als Präsident die Regie. Unter ihm wurde aus den vielen kleinen Veranstaltungen ein lustiges Showprogramm. Es entstand ein Format, dem der KKC bis heute treu geblieben ist. „Die Blütezeit des Vereins liegt allerdings in den 80er-Jahren“, ist Jürgen Große überzeugt. Damals hätten die Mitglieder Auftritte im Nordhäuser Parkschloss gehabt. Im Laufe der Jahre wuchs das Programm um weitere Höhepunkte an, die nicht mehr wegzudenken sind. „Dazu gehört unser Filetstück, die Dorfhitparade“, meint der Programmchef. Aber auch die vielen Tanzgruppen will er nicht unerwähnt lassen. Elf Formationen besitzt der Verein inzwischen – angefangen von der Mini- über die Teenie- und die große Garde bis hin zu den diversen Tanzgruppen wie „Crazy Mums“, „Diamond Girls“, das Männerballett oder die Hofdamen. Viele Jahre lang feierten die Krimderöder Karneval in der Sporthalle. Doch 2011 mussten sich die Narren ein neues Domizil suchen. „Die Turnhalle der Grundschule wurde umgebaut“, erläutert Jürgen Große den Grund dafür. So kam es, dass sich die Krimderöder bis 2013 in der Gaststätte „Sachswerfer Handwagen“ in Niedersachswerfen einquartierten. Seit 2014 wird wieder in der Sporthalle gefeiert. Und um die pünktlich zu den Veranstaltungen in einen Festsaal zu verwandeln, packen die Vereinsmitglieder selbst mit an, wie von Kindergarde-Trainerin Inka Wille zu erfahren ist. „Und nach der Session bauen wir alles wieder ab. Die Zusammenarbeit mit der Schule klappt super“, lobt sie. Für die erste Hauptveranstaltung am 8. Februar um 19.11 Uhr sind immer freitags ab 19.30 Uhr Restkarten im Dorfgemeinschaftshaus von Krimderode erhältlich.