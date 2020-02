Pfefferminzprinzessin fährt trotz Regens oben ohne

„Kuh-Kölln im Wunderland“, so lautet eigentlich das Motto des Kölledaer Faschingsclubs (KFC) im 40. Jahr seines Bestehens. Der große Umzug am Sonntag hatte noch eins, nämlich:. „Bei schönem Wetter kann jeder!“ Sascha Werner, Moderator des Umzug und bis 2019 Präsident des KFC, ließ sich vom Regen und von dunklen Wolken nicht beeindrucken und freute sich, dass das viele genauso sahen.

Der Faschingsclub Orlishausen sparte nicht mit Kamelle. Gute Stimmung gab es selbstverständlich auch. Foto: Peter Hansen

Neben Mitgliedern aus den eigenen Reihen, konnte er Vereine und Faschingsfreunde u. a. aus Battgendorf, Vogelsberg, Sprötau, Orlishausen, Backleben und Weißensee begrüßen. Auch aus Schillingstedt und Eckstedt waren Narren nach Kölleda gekommen. Angeführt wurde der Umzug vom Kölledaer Fanfarenzug. Regenschirme hatten am Straßenrand eine doppelte Funktion: als Regenschutz und als Fanghilfe für die Kamelle, mit denen die Narren nicht sparten.

Pfefferminzprinzessin Franziska ließ es sich nicht nehmen, im Cabrio beim Umzug dabei zu sein. Foto: Peter Hansen

Auch die Pfefferminzprinzessin trotzte dem Wetter: Sie fuhr oben ohne. Mit einem Cabrio war sie im Umzug vertreten. Während sie für die kleine Zuschauer Süßes verteilte, gab es für die Großen Pfeffischnaps zum Aufwärmen. Dem Spaß am Umzug ließen sich auch die Cherry-Line-Dancer aus Kölleda nicht nehmen. „Wir sind immer dabei“, so Ramona Starke, die Vorsitzende der Tanzgruppe. Gestern gaben sich die Frauen ganz fromm als Nonnen verkleidet. Das Dilemma der Thüringer Landespolitik griffen Faschingsfreunde aus Backleben auf. Nicht nur, dass sie den Landtag als Narrenhaus ins Szene setzten, an Bord hatten sie auch die Protagonisten. Landtagspräsidentin Birgitt Keller (Gabriele Eckstein) fehlte ebenso wenig wie Mike Mohring (Matthias Zeppin), Björn Höcke (Ralf Möller), Bodo Ramelow (Heiko Moritz) und Thomas Kemmerich (Christopher Müller). Selbst der Blumenstraußwurf von Susanne Hennig-Wellsow wurde von Anke Sennholz mehrfach vollzogen.

Sascha Werner sprach am Sonntag von einem gelungenen Auftakt nach der zweijährigen Pause in Kölleda. Die Stimmung zu allen Veranstaltungen war phänomenal.

Für die Kölledaer ist die närrische Zeit noch nicht vorüber. So ist der KFC am 29. Februar Gastgeber des Kreiskarnevals. Gefeiert wird im Schützenhaus.