Klarer Sieger bei Ortsmeisterschaft gekürt - Seebergen gewinnt 5000 Euro

Drei-Gleichen-Bürgermeister Jens Leffler (von links), TLZ-Chefredakteur Nils Kawig und Seebergens Bürgermeister Hartwig Gieße freuen sich über die hohe Gesamtpunktzahl am 3. September. Letztendlich hat es für den Gesamtsieg gereicht.

Seebergen. Das Drei-Gleichen-Dorf Seebergen hat sich gegen vier Mitbewerber im Finale der Ortsmeisterschaften durchgesetzt und erhält 5000 Euro. Eine Fortsetzung ist im nächsten Jahr geplant.

Seebergen (Landkreis Gotha) hat die erste Thüringer Ortsmeisterschaft der Funke Medien Thüringen gewonnen. Nach dem letzten von fünf Finalwettkämpfen stand der Ortsteil der Landgemeinde Drei Gleichen als klarer Sieger des Wettbewerbs fest.

Gewinner Ortsmeisterschaft. Foto: Screenshot

Der fünfte Wettkampftag fand am Samstag in Arnstadt statt, das sich neben Seebergen, Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis), Hohenstein (Landkreis Nordhausen) und Wiehe (Kyffhäuserkreis) für das Finale qualifiziert hatte.

Um den Titel 1. Thüringer Ortsmeister hatten sich 37 Städte und Dörfer beworben. Zehn von ihnen kamen in die nähere Auswahl und stellten sich einer Online-Abstimmung, aus der die fünf Finalisten hervorgingen. In deren Orten wurden dann die Wettkämpfe ausgetragen, bei denen jeweils maximal 528 Punkte erreicht werden konnten.

Beim ersten dieser Wettkämpfe – ein Ergebnis, das in den folgenden Wochen von keinem anderen Teilnehmer übertroffen wurde. Als ob sie das geahnt hätten, schickten die Seeberger am Samstag auf zwei von Traktoren gezogenen Wagen eine große Delegation mit ihrem Bürgermeister Hartwig Gieße an der Spitze nach Arnstadt.