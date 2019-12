Mit Schittchen und Dotter-Ringel überzeugt

Anni Hellwig hält es seit Jahren so: Immer am 1. Advent wird das erste Schittchen zur Kostprobe gebacken. In diesem Jahr war das anders. Zusammen mit ihrer Tochter Diana Hellwig hatte sie sich für den Backwettbewerb der Thüringer Tageszeitungen TA, OTZ und TLZ beworben. Anni Hellwig ging mit ihren Dotter-Ringeln - zarte Mürbeplätzchen, die kein Weihnachten fehlen dürfen - an den Start. Für ihre Tochter suchten sie Uromas Thüringer Schittchen-Rezept heraus.

Im Oktober kamen die Teilnehmer im Kaffeehaus „Gräfe“ in Jena zusammen. Hier entstanden die Fotoaufnahmen für das Magazin. Foto: Sascha Fromm

Insgesamt waren 150 Rezepte für Plätzchen, Kleingebäcke, Stollen, Torten und Lebkuchen eingegangen. Die beiden Frauen landeten unter den besten 50 Rezepten und damit in der neuen Ausgabe der „Thüringer Backzeit“. Das Heft jetzt in den Händen zu halten, sei für Anni Hellwig eine schöne Erinnerung. Um beim Foto-Shooting im Oktober in der Bäckerei Gräfe in Jena Plätzchen und Schittchen ins Licht zu rücken, musste die Weihnachtsbacksaison vorverlegt werden. „Sie glauben nicht, was da in Jena los war. Alle Teilnehmer müssen unter einen Hut gebracht werden. Damit das überhaupt funktioniert hat, wurden wir in zwei Gruppen geteilt“, erzählt die Schloßvippacherin und spricht von einem einmaligen Erlebnis. Die vorproduzierten Dotter-Ringel und das Schittchen wurden von Foodbloggerin Petra Hermann aus Weimar hübsch auf Tellern angerichtet, gut ausgeleuchtet und dann von einem Fotografen mit der Kamera festgehalten. „Das einmal mitzuerleben, war aufregend und spannend“, erzählt sie und freut sich nun, das Magazin im Familien- und Freundeskreis verschenken zu können.

Die Weihnachtsbackzeit ist für Anni Hellwig damit noch nicht zu Ende. Rund um den 3. Advent geht es noch einmal los. Um für die Festtage und darüber hinaus gewappnet zu sein, will sie fünf Schittchen backen. Ihr Erfolgsrezept ist die richtige Temperatur der Zutaten. Nichts dürfe aus dem Kühlschrank oder dem Keller kommen. „Das Mehl zum Beispiel lasse ich schon Tage zuvor in der Küche stehen“, verrät sie. Überbrühte Mandeln und bereits Tage zuvor in Rum eingelegte Rosinen sorgen für den ganz besonderen Geschmack. Zum Kneten des Teiges nutzt sie eine große Emailleschüssel. Zur Hand geht ihr dabei ihr Mann.

Nicht vergessen hat sie, wie ihre Oma, den Teig zubereitet und dann zum Bäcker gebracht hat. Seinerzeit habe es in Schloßvippach drei Backstuben gegeben. „Die Bäcker vergaben Termine mit Datum und Uhrzeit, an die man sich genau zu halten hatte.“ Noch gut weiß sie auch, wie schwer es zu DDR-Zeiten war, an die Backzutaten zu gelangen. „Der eingemengte Teig wurde dann in einer Holzmulle mit dem Handwagen zum ‘Backs’, dem Backhaus, gefahren“, berichtet sie. Noch im Ohr habe sie das Klagen der Oma, wenn die Schittchen zu lange gebacken oder noch hell waren.

Das Magazin „Thüringer Backzeit“ kann im Reisebüro Sonnenland in der Marktstraße 21 bis 23 in Sömmerda bestellt werden.