Neustadt: „Brücke schrie förmlich nach Renovierung“

Normalerweise haben sie sich dem Erhalt alter Geländesportmotorräder verschrieben, doch am Samstag ging es den 15 Mitgliedern des Neustädter Klassik-Enduro-Südharz-Vereins um die Renovierung einer baufälligen Brücke. „Komplett marode, fehlende Sprossen und teilweise lebensgefährlich, sie zu überqueren“, so fasst dessen Vorsitzender Marc Prengel den Zustand des Bauwerks am Fuße der Burgruine Hohnstein kurz zusammen.

Da sie Teil eines gut frequentierten Wanderwegs zum Poppenberg ist und somit nicht primär im Aufgabenfeld der Motorsportler liegt, jedoch „förmlich nach Renovierung schrie“, bot man dem hiesigen Harzklub-Zweigverein Hilfe an. Dessen Vorsitzende Christel Meyer war sofort vom Tatendrang des in diesem Jahr gegründeten Vereins begeistert. Sodann machten sich die Männer des Klassik-Enduro-Südharz-Vereins ans Werk, indem sie das notwendige Material aus Eichenholz besorgten und ihr fachmännischen Wissen und Geschick investierten.

Trotz anhaltenden Regens dauerte der Arbeitseinsatz nur wenige Stunden und ging reibungslos über die Bühne. Als Stärkung gab es Gegrilltes vom Rost und Glühwein zum Aufwärmen. Sogar Christel Meyer Und Joachim Schoolmann vom Harzklub-Zweigverein Neustadt/Osterode kamen vor Ort und befanden das Projekt für gelungen und bedankten sich für den Einsatz.