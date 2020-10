Die fast 42 Kilometer lange, anspruchsvolle Tour startet in Sömmerda am Stadtpark und führt zunächst entspannt auf dem Unstrut-Radweg nach Leubingen. Dort spannt sich eine ältere Brücke über den Fluss. Gleich hinter der Brücke beginnt der neue, reichlich sechs Kilometer lange asphaltierte Radweg nach Weißensee.

Interaktive Karte der Tour:

Dank der Schilder ist bis hierhin noch keine Karte oder Navigations-App nötig. Die Kleinstadt-Perle Weißensee wartet gleich mit mehreren Attraktionen auf. Als erstes fällt natürlich die Runneburg ins Auge.

Die Burganlage wurde im 12. Jahrhundert errichtet und mehrfach umgebaut und erweitert. Dennoch kann man sich bei einer Burgführung nach Terminvereinbarung und regulär am Wochenende die romanischen Bauelemente zeigen lassen. „Die unsanierte Anlage verströmt ihren ganz eigenen Charme. Vielen unserer Gäste gefällt gerade der marode Zustand“, sagt Schlossverwalter Tino Trautmann.

Radfahrer können sich auf dem Burggelände für ein Picknick niederlassen

Besucher können zum Beispiel durch eine enge Treppe in den Turm hochsteigen, die innerhalb des Mauerwerks entlangführt. Radfahrer können sich auf dem Burggelände für ein Picknick niederlassen oder bei Kaffee und Kuchen auf der Terrasse der Bildungsstätte 3B Weißensee entspannen, welche sich mit auf dem Gelände befindet. Wer eine Etappentour geplant hat, kann dort in der Pension Gästezimmer mit Frühstück buchen.

Schlossverwalter Tino Trautmann zeigt eine Marmorsäule, die aus der Zeit um 1200 stammt, als die Ländgräfin Jutta Claricia von Thüringen die Runneburg für Wohnzwecke umbauen ließ. Foto: Conni Winkler / TA

Verlässt man die Burg wieder, sollte man sich unbedingt das Zentrum Weißensees anschauen mit seinem historischen Rathaus, das zu den ältesten Deutschlands zählt, und um 1200 als romanisches Steinhaus errichtet wurde. Ein Stückchen weiter bergauf findet man die Stadtkirche St. Peter und Paul, die um 1180 als dreischiffige Basilika gebaut wurde und 1331, einen gotischen Chor erhielt. Sehr sehenswert. Doch damit nicht genug. Gleich gegenüber der Kirche befindet sich der Eingang zum Chinesischen Garten. Ein absolutes Muss. Der „Garten des ewigen Glücks“ wurde 2011 fertiggestellt und ist eine Oase der Ruhe und Harmonie. Der Garten ist einem Drachen nachempfunden, der sich vom Norden der Altstadt bis in den Gondelteich schlängelt.

Ein verwittertes Schild weist gerade noch so den Weg

Schwer fällt es, sich von den kulturellen Schönheiten Weißensees loszureißen und weiter zu radeln. Achtung! Jetzt wird es zudem navigations- und fahrtechnisch anspruchsvoll. Es gilt, die alte Poststraße zu finden, die am Rande des Ortes nahe des Gewerbegebietes recht unscheinbar beginnt. Dazu benötigt man eine gute Wanderkarte, eine entsprechende App auf dem Smartphone oder man fragt Einheimische. Ein verwittertes Schild weist gerade noch so den Weg. Entlang des Weges trifft man auf ein Schild, welches die Geschichte der Postwege erzählt.

Der neue Rastplatz in Schönstedt lädt zum Verweilen ein. Volontärin Conni Winkler nutzt ihn für eine kleine Verschnaufpause auf dem Weg nach Weißensee. Foto: Conni Winkler / TA

Es geht bergauf zwischen Feldern. Der Weg ist nun geschottert. Man fährt immer geradeaus, quert eine Bundesstraße und erreicht Schilfa mit einem straßenbegleitenden Radweg. Den Abzweig nach Gangloffsömmern linker Hand kann man leicht verfehlen.

Ortschronist erforscht die Geschichte der Münchhausens in Straußfurt

Auf Betonplatten geht es recht flott bergab. Unten angelangt, links abbiegen und wieder geht es bergauf, bis man Straußfurt erreicht. Dort kann man sich auf die Spuren der Münchhausens begeben, die in Straußfurt gelebt und gewirkt haben. „So hat Freiherrin Catharina von Münchhausen das erste Waisenhaus gegründet. Die Familie, die eventuell auch mit dem Lügenbaron Münchhausen entfernt verwandt ist, liegt in unterirdischen Gewölben des Friedhofs begraben“, erzählt Lothar Dillenberger. Der einstige Lehrer hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichte der Münchhausens zu erforschen und aufzuschreiben.

Von Straußfurt fährt man auf einem straßenbegleitenden Radweg nach Wundersleben bis ganz zum Ende und biegt rechts ab. Hinter dem Sportplatz führt eine Brücke über die Unstrut. Eventuell muss man noch mal fragen oder eine Karte bemühen. Auf dem Unstrut-Radweg geht es gemütlich, still und leise bis nach Sömmerda zurück.

Eckdaten zur Tour

Start und Ziel ist der Stadtpark in Sömmerda an der historischen Unstrut-Fachwerkbrücke an der Dreysemühle.

Länge: 41,7 Kilometer

Höhenunterschied: 270 Meter

Schwierigkeitsgrad: schwere Tagestour. Gute Grundkondition, Technik und Navigation erforderlich. Karte oder App sind unbedingt empfehlenswert

Anbindung: Sömmerda ist von Erfurt mit dem Zug im Stundentakt gut zu erreichen.

Orte an der Strecke: Leubingen, Schönstedt, Weißensee, Schilfa, Gangloffsömmern, Straußfurt, Wundersleben, Sömmerda

Sehenswertes an der Strecke: das Heimatmuseum Leubingen, der Fürstenhügel, die Lossabrücke; in Weißensee: Runneburg, Chinesischer Garten, historisches Rathaus, Stadtkirche Sankt Peter und Paul; in Straußfurt: Rückhaltebecken, die Grabstätte der Freiherren von Münchhausen und das ehemalige Waisenhaus, gegründet von Catharina von Münchhausen

Einkehrmöglichkeiten an der Strecke: der Beach-Club Leubingen, die Ratsbrauerei Weißensee (nur freitags und samstags, ab 18 Uhr), das Café am Markt in Weißensee (11 bis 18 Uhr), das 3B Weißensee (Kaffee und Kuchen, Gästezimmer) und die Bäckerei Süpke (6 bis 18 Uhr) in Weißensee

Für Kinder ist die Tour nicht geeignet, weil die Strecke technisch anspruchsvoll ist und sehr lange Streckenabschnitte ohne Abwechslung enthält.

Wer die Tour variieren möchte, kann nur einen Abstecher von Leubingen nach Weißensee planen und auf dem Unstrut-Radweg weiter gen Bilzingsleben, Kannawurf oder Oldisleben radeln. Denkbar ist auch, von Straußfurt nach Werningshausen zu radeln, um dort das sehenswerte Kloster St. Wigberti anzuschauen. Um dorthin zu gelangen, muss man bis Wundersleben über die Unstrutbrücke fahren und dann nach rechts abbiegen statt Richtung Sömmerda. Von Werningshausen gelangt man über Haßleben und Schallenburg zurück.

