Einmal mehr zeigte der Südharz an diesem Wochenende, wie weihnachtlich die Region in der Adventszeit mit all ihren Weihnachtsmärkten für Stimmung sorgt. Daher verwunderte es nicht, dass neben den Einheimischen auch einige Gäste von außerhalb den Weg zum märchenhaften Heringer Schloss auf sich nahmen, um das Ambiente zu genießen, wenngleich auch einige ein beleuchtetes Schloss begrüßt hätten. Der eigentliche Weihnachtsmarkt, organisiert vom Heringer Kulturkreis, fand in der Festhalle statt, was viele Besucher angesichts des nassen Wetters bevorzugten. Für Stimmung sorgten nicht nur Heißgetränke und der Anschnitt des 1,4 Meter langen Stollens der Bäckerei Kropf, auch musikalische Unterhaltung gab es unter anderem mit dem Chor der Geschwister-Scholl-Schule. Chris Schröder vom Heringer Kulturkreis zeigte sich begeistert, besonders weil Spenden hiesiger Firmen vieles erst ermöglicht hätten. Zudem lockten das Schlossmuseum, der Flohmarkt und die geöffnete Schlosswerkstatt im ehemaligen Milchhaus, wo die Kinder unter anderem selbst Getreide mahlen konnten.

Nass wie im vergangenen Jahr ging es auch in Kleinbodungen zu. Glücklicherweise gab es hier ebenso eine trockene Lösung. Domizil des Marktes war zum fünften Mal die Mehrzweckhalle. Für Organisation und Durchführung zeigten sich die Vereine des Ortes verantwortlich, allen voran die Kirmesburschen. Jedes Jahr versuchen sie, den Markt etwas größer zu machen, Neues zu bieten und weihnachtlicher zu schmücken. Erstmals wurde auch ein Kalender mit historischen Fotos – die älteste Aufnahme ist von einem Hochwasser aus dem Jahr 1926 – von Kleinbodungen präsentiert. Der Nachwuchs des Ortes hatte am Samstag einen besonderen Grund zur Freude. Nachdem die Kinder mit einem Programm begeistert hatten, gab es für den Kindergarten einen Scheck über 700 Euro. Geld, das von den Eltern der Kleinen kam und der Erlös des Martiniumzugs ist. Hinzu kommt der Ertrag des Würstchenverkaufs und des Kalenders zum Weihnachtsmarkt. Von dem Geld soll es neue Möbel geben und der Spielplatz neu gestaltet werden, sagte Chefin Katrin Härter.

Prüfend ging auch der Blick der Veranstalter des Lipprechteröder Weihnachtsmarktes gen Himmel. Aber die Befürchtungen waren unbegründet, denn trotz starken Windes und gelegentlichen Regens kamen viele Einwohner zum 4. Weihnachtsmarkt der Vereine. Und wem es auch nach dem Genuss anregender heißer Getränke zu kalt war, der konnte sich im Dorfgemeinschaftshaus bei Kaffee und Kuchen aufwärmen. Wieder einmal hatten alle Vereine des Ortes – mit Ausnahme des Chores, der einen anderen Termin hatte – ihre Kräfte und Ideen gebündelt, um die Besucher mit den verschiedensten Leckereien zu verwöhnen oder selbst gefertigte Artikel anzubieten. Und jeder Stand hatte etwas anderes im Angebot, worauf die Vereine auch großen Wert legen. Der 900. Geburtstag von Lipprechterode im kommenden Jahr warf schon seine Schatten voraus. Ein Kalender mit historischen und aktuellen Aufnahmen des Ortes wurde verkauft. Die Erlöse des Kalenderverkaufs kommen der Gemeinde zugute und sollen zur Gestaltung der Festwoche vom 13. bis 21. Juni 2020 genutzt werden.