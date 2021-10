Sundhausen feiert Kirmes - Mann an der Spitze in Strohwickel eingepackt

Sundhausen. Der traditionelle Umzug dauert sechs Stunden – und ist für einen Teilnehmer besonders anstrengend.

Auch Fußballer können Kirmes. Am Wochenende traten die Männer der LSG Aufbau Sundhausen den Beweis an. Wie schon seit mehr als drei Jahrzehnten zogen sie am Samstag verkleidet durch den Ort. Was sechs Stunden dauert: „Wir nehmen jede Straße mit, auch die Sackgassen“, sagt Lars Telemann.

Er lacht, wobei ihm etwas Mitleid überkommt, wenn er an den Mann an der Spitze des bunten Trupps denkt: Pierre Dönch. In dicke Strohwickel in einer zweistündigen Prozedur am Morgen ab 6 Uhr eingepackt, lässt er sich in diesem Jahr als Erbesbär durchs Dorf führen, immer wieder die Flasche reichen. Meist ist es Wasser.

Die Anwohner sind spendabel mit den Kirmesfreunden. Mal gibt’s fünf Euro, in der Friedensstraße warten Suppe, Kuchen, belegte Brötchen. Ausgeschenkt wird sowieso. Claudia Haberberg füllt die Korngläser auch um 9 Uhr morgens bis oben hin, ob ein Halber gewünscht wird oder nicht. „Ist halt Kirmes“, meint sie und freut sich, den Zusammenhalt im Ort endlich wieder gelebt zu sehen.

Nur Männer im Kirmesumzug zugelassen

Corona wegen mussten viele Feste in den vergangenen Monaten ausfallen, auch das Sportfest. Für die LSG ist die Kirmes umso wichtiger, auch als Einnahmequelle. „Hier kriegen wir 75 Prozent unseres Jahresetats rein“, freut sich Lars Telemann.

Im Kirmesumzug sind nur Männer ab 18 zugelassen. Aber Kirmes ist für alle ein Fest – mit Lampionumzug und Kinderdisko, Stockbrot und Lagerfeuer vor der Festhalle.