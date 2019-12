Von Schpottdrosseln und Schluckschpächten

Wieän?! Höre mich bloß uff. Do witte mol ganz entspannt därch de Adventziet schlättere und dann kämmet de Meldung, dasses bi Wacker mät de Solvenz schlächt ussieht. Weijel jo die Nachricht zeerscht ne Zietung brachte, die sich uff „Mild“ reime tit, do dochte ich so bi mich, kann schtimme, muss awwere nich. Awwer hietzetare kamme sich noch nichemol mehr uffen Ruf von so änner Zietung verloße.

Das Letzte, was Wacker jetzt bruche kann, äs hingerhältige Lästerei. Denn merke: Wo grade dr Pleitegeier us sin’n Neste jeschtärzt äs, macht sich’s de Schpottdrossel bequem. Bi Wacker sutte me läwwer nach vorne gucke und sich nich verrückt mache und zernöle looße.

Und bi Nölerei simme schunt bi unsen Winnochtsmarte. Gliech mol vorneweg: Ich fingen schaene! Manniche nöln zwar feste rim, es gäwe zu wennich Winnochtskrom, awwer kaufe wörden se jo ah nüscht. Was immer lockt, dass äs Ässe und Trinke, odder Frässe und Suffe, wie dr Nordhisser saht. Unse Brockenhexe und ich, mie hahn doch in dem noien Hexenhus dn Großen und dn Kleinen Geschichten erzählt und machen das in dr Adventziet witter. Wisste denn wie schaene das äs, wenn de in die erwartungsfrohen Gesichter mät den glasigen Auen guckst – und bi de Kinger äs das nich annerschter.

Natierlich fingen sich ah Schpeelverderber, die moniere missen, dass im Glühwein odder anneren Getränken Alkohol drinne äs. Sonne Liete sutten foljendes wisse: Alkohol hät in unse Gesellschaft än gaaanz hochen Schtellenwert, denn begeht wer besoffen ne Schtraftat, dann äs he nich schtraffähig und wäscht so sinne Füße in Unschuld. War he nüchtern, trifften de ganze Härte des Gesetzes. Was saht uns das? In unsen Lanne wärn de Gesetze von Schluckschpächten fär Schluckschpächte gemacht! Prost!

Me muss de Nölerei des Nordhissers eben als Ergebnis dr Evolution akzeptiere. Das geht doch schunt bi dr Geburt los. Wo annernorts de Kinger infach so vollkommen infallslos „Huääää“ bläken, leift de Entbindung des Nordhissers ganz annerschter ab. Horcht mol jenaue hän: „Mennooo, sonne Scheeeeiße!!! Worim warn das de ganze Ziet so dustern und jetzt ässes so helle?? Und wie das hier ussieht!!! Und worim glotzen die mich so dämlich aan!? Und worim flakt die mich uffen Orsch?! Ich will än Korn!!“ Das Letzte hah ich erfungen.

So, nune kämmet noch was in eijener Sache. Am Dienstag, dn 10.12. um 18 Uhr gitts wädder im Audimax von unse Hochschule dn Johresrückblick uff 2019. Intritt kostet nüscht!!! Ihr sied alle injelodt. Und nune wünsche ich uch sinnige Winnochten, än guten Rutsch und bliewet schaene gesund!!!