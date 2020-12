Die abschnittsweise Sanierung der Nordhäuser Grimmelallee auf einer Gesamtlänge von 1100 Metern nähert sich einem weiteren Etappenziel. In dieser Woche wurde der Asphalt vom Grimmel bis zur Hohensteinerstraße aufgebracht.

Bis Weihnachten sollen die Arbeiten so weit abgeschlossen sein, dass der Verkehr in diesem Abschnitt vorerst wieder rollen kann. Anfang nächsten Jahres wird wieder gesperrt, damit die Baufirma Granitbau den nächsten Bauabschnitt in Angriff nehmen kann.

Rund 4,4 Millionen Euro investieren das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, die Stadt Nordhausen und die Versorgungsbetriebe in das Mammutprojekt.