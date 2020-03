Eröffnung des Mühlhäuser Bratwurstmuseums verschiebt sich in den Herbst

Der Start des Bratwurstmuseums in Mühlhausen gestaltet sich schwieriger als erwartet. Die Eröffnung, die für den 17. Mai geplant war, verschiebt sich. Auf dem Gelände am Stadtwald wird das Museum wohl erst im Herbst den regulären Betrieb aufnehmen. Das sagte Thomas Mäuer, der Geschäftsführer des 1. Deutschen Bratwurstmuseums, am Wochenende gegenüber unserer Zeitung.

Mit dem Bauen habe man bisher noch nicht beginnen können. Der Boden, auf dem das Hauptgebäude stehen soll, ist laut Mäuer nur sehr schwer zu entwässern. Zahlreiche Rohre zum Entwässern seien bereits gelegt, Drainage verlegt, doch bisher noch nicht mit dem gewünschten Erfolg. Zurzeit werde geprüft, wie der Boden dauerhaft entwässert werden kann. Die Gründungsarbeiten jedenfalls konnten nicht wie geplant durchgeführt werden.

Eine Ausweichlösung haben Investor Jan Kratochwil und die Museumsleute in der Innenstadt gefunden, in dem ebenfalls der Kratochwil-Gruppe gehörenden Hotel „Mühlhäuser Hof“ am Steinweg / Ecke Breitenstraße. Dort soll ab dem 18. April die bereits existierende Ausstellung „Bratwurstmuseum unterwegs“ zu sehen sein. Atrium und Innenhof hält Thomas Mäuer für einen Platz „mit sehr viel Charme“. Natürlich werde auch dann der Rost glühen.

Bereits 80 Busanfragen ab Mai für das Museum am Stadtwald

Auch die Busreisegruppen wolle man dorthin umlenken, „auch wenn wir natürlich nicht den Charme des alten Museums in Holzhausen übertragen werden können und auch nicht die Möglichkeiten wie im Neubau haben.“

Für die Zeit zwischen Mitte Mai, wo man ursprünglich das Museum am Stadtwald öffnen wollte, und dem Herbst haben Mäuer nach eigenen Angaben bereits 80 Busanfragen erreicht.

Wie GmbH und Verein mit den geplanten Großveranstaltungen umgehen, darüber will man in dieser Woche entscheiden. Derzeit halte man am Programm fest und will möglichst alle Events durchführen. „Wir wollen aber keine halben Sachen machen“, so Mäuer. Die Gefahr, dass am neuen Standort, an den sehr hohe Erwartungen gebunden sind, der gute Ruf leidet, ist groß. Vorgesehen waren bereits für Mai eine Himmelfahrtsparty, der Bratwurst-Song-Contest, auch die Mühlhäuser Holzfahrt wollte man mitfeiern. Im September sollte es eine Bratwurstkirmes geben und im Oktober die Bratwurstiade – lustige Spiele zum Thema Bratwurst.

Auch wenn für den Laien von außen seit dem Spatenstich im November und der Grundsteinlegung im Januar auf dem Gelände kaum Baufortschritt zu erkennen ist, so laufe die Neugestaltung der Ausstellung auf Hochtouren. Verschiedene neue Exponate seien bereits angeschafft, in diesen Tagen soll ein Diorama gebaut werden. Eine weitere Saison in Holzhausen bei Arnstadt komme trotz der aktuellen Schwierigkeiten in Mühlhausen nicht infrage. „Nahezu alles vom Außengelände ist bereits in Mühlhausen eingelagert“, sagt Mäuer. Bis Ende März werden dort noch Gruppen empfangen, die bereits langfristig gebucht hatten. Für Individualgäste ist bereits jetzt geschlossen.

Der Mühlhäuser Jan Kratochwil investiert in die Ansiedlung des Museums fünf Millionen Euro. Dem ersten Bauabschnitt sollen drei weitere folgen. Neben dem Museum mit Bewirtung sollen ein Thüringer Angerdorf mit Feriendomizil, ein Sport- und Spielbereich und ein Streichelzoo entstehen.

Holzhäuser wollen Museum weiter nutzen