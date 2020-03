Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nachbarschaftshilfe in Zeiten von Corona: Mit der Krise wächst die Solidarität

Die Hiobsbotschaften reißen nicht ab: mehr Infektionen, mehr Verbote, Stillstand des öffentlichen Lebens. Parallel zu der Misere „Coronavirus“ zeigt sich aber auch wachsende Solidarität unter den Menschen. Wir haben einen Überblick mit Nachbarschaftsangeboten, Einkaufs- und Lieferservices uaber auch kostenlose Online-Angebote zusammengestellt (alphabetisch sortiert nach freien Städten und Landkreisen). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Eisenach

Die Stadt ruft auf, sich in Corona-Zeiten freiwillig zu engagieren. Das Bürgerbüro koordiniert und verteilt freiwillige Helfer für verschiedene Aufgaben. Benötigt werden zum Beispiel Personen, die für ältere und kranke Mitbürger einkaufen gehen oder Medikamente besorgen und vieles mehr.

Erfurt

Mini-Parks sorgen für Schmunzeln: Eine ungewöhnliche Guerilla-Aktion des Gartenamtssoll die Erfurter überraschen und ihnen ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Über Nacht wurden 30 kleine Mini-Parks in der Stadt verteilt aufgestellt, die zugleich eine weitere wichtige Botschaft vermitteln sollen: verteilt euch.

Der Fahrrad-Lieferdienst „Ella“ stellt vier Lastenräder zur Verfügung, mit denen Studierende aus Erfurt Besorgungen für diejenigen machen, die das nicht können. „Für alle Dinge des alltäglichen Bedarfs kannst Du dich gern bei uns melden“, heißt es im Aufruf und Angebot an Betroffene. „Wir besorgen dann Deinen Einkauf oder holen Medikamente für Dich ab. Auch Postsendungen können wir für Dich abholen oder aufgeben. Das Ganze machen wir im Erfurter Stadtgebiet.“

Die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Guardian Force möchten ihre freie Zeit, die aufgrund der vollständigen Veranstaltungsabsagen entstanden ist, nicht mit rumsitzen verbringen. Deswegen haben sie einen kostenlosen wöchentlichen Einkaufs- und Besorgungsdienst für infektionsgefährdete Menschen ins Leben gerufen.

Auch zwei Erfurter Abiturientinnen nutzen die schulfreie Zeit. Sie wollen neben dem Lernen daheim auch für andere im Umkreis der Sulzer Siedlung da sein.

Gera

Die Lokalredaktion Gera selbst richtet sich mit einer Bitte an alle Leser. Sie sucht Freizeittipps, die in den kommenden Zeitungsausgaben veröffentlicht werden sollen, wie auch „gute Geister“, die ihre Nachbarschaftshilfe anbieten.

Jena

Viele Hilfsaktionen zeugen von einer funktionierenden Solidargemeinschaft in Jena. Bürgerstiftung und Diakonie koordinieren Angebot und Nachfrage, längst sind private Initiativen angelaufen, auch in Facebook-Gruppen werden Hilfsangebote unterbreitet. Die Koordinierungsstelle der Diakonie ist von Montag bis Samstag zwischen 8 und 17 Uhr erreichbar unter Telefon: 03641/443 709 oder 0173/57 285 82 und per Email: kreisstelle.jena@diako-thueringen.de. Menschen die weitere Hilfsangebote, wie zum Beispiel Fahrdienste anbieten, melden sich bitte weiterhin bei der Bürgerstiftung unter Telefon: 03641/63 929 20. Auch Seniorenbegegnungsstätten, Caritas und die Stadtverwaltung bündeln Hilfsangebote für Menschen in Jena.

Was Italien in Zeiten der Corona-Krise kann, soll auch in Jena möglich sein: Raus aus der Enge der Wohnung auf den Balkon! Der Frühling soll mit einem abendlichen Ständchen begrüßt werden. Die Bürgerstiftung Jena lädt am 21. März,18 Uhr, zum Balkonsingen in den Wohngebieten ein.

Zudem werden in der „Magdelstube“ Initiativen zur Nachbarschaftshilfe gesammelt und koordiniert. Details gibt es auf deren Internetseite oder unter der Telefonnummer: 0177/4748840.

Ein besonderes Lernangebot kommt aus Jena. Der Musiklehrer Philipp Schäffler gibt auf Youtube Ukulenen-Unterricht.

Weimar

Da derzeit keine Veranstaltungen möglich sind, hat sich das Forum Seebach etwas besonderes ausgedacht und gibt nun Balkon-Serenaden. Die ersten vier Konzerte schallten am Mittwochnachmittag durch den Garten der beiden Häuser der Marie-Seebach-Stiftung. Es spielten zwei Hornisten. Die Bewohner konnten von ihren Balkonen aus lauschen.

Und auch die Kirchengemeinde Weimar sendet auf ihrer Homepage Videoclips zu den Sonn- und Feiertagen.

Eichsfeld

Es gibt auch Lichtblicke in der Coronakrise. Immer mehr Eichsfelder schließen sich in Gruppen zusammen, um älteren Menschen, die zur Risikogruppe gehören, zu helfen. Mit dabei sind Schüler der Heiligenstädter Bergschule und andere Menschen, die sich zu Hilfsinitiativen zusammengefunden haben.

Die Stadt Leinefelde-Worbis hat eine Liste mit ehrenamtlichen Helfern erstellt, die bei Bedarf für ältere Menschen und chronisch Erkrankte Einkäufe erledigen oder Medikamente besorgen, um besonders gefährdete Personen vor Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Wer diese Hilfe benötigt, weil ihm im Verwandten- oder Bekanntenkreis niemand helfen kann, meldet sich bitte telefonisch im Rathaus.

Kyffhäuserkreis

"Wir als Junge Union Kyffhäuserkreis möchten allen Bürgern, die über 60 Jahre alt oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, das Angebot machen, für sie ihre Einkäufe zu erledigen“, sagt Kreisvorsitzende Leah Kanthack und ruft auf, sich bei Bedarf zu melden.

Auch eine Sondershäuserin geht für ihre Nachbarn im Haus einkaufen.

Landkreis Altenburger Land

Eine besondere Bewältigungshilfe gegen die Langeweile in Corona-Zeiten haben zwei Frauen im Altenburger Land ins Leben gerufen. Sie schlagen vor, Klorollen mit Kindern zu gestalten und Bilder davon zu posten, um trotz der schweren Zeiten anderen und sich selbst eine Freude zu bereiten. #Klorona

Jugendliche des Jugendforums Altenburger Land gehen für ältere Menschen in der Region einkaufen. Die Anmeldung dazu soll telefonisch erfolgen.

Am Samstag, 21. März, um 19.00 Uhr geben die Musiker Manuel Schmid, Marek Arnold und Eckhard Dressler im Studio 2 von altenburg.tv ein Konzert, welches live zu Youtube gestreamt wird. Damit kann man ein Konzert virus-sicher aber viral erleben.

Landkreis Gotha

Auch die Junge Union Kreis Gotha bietet allen Mitbürgern, die einer Risikopersonengruppe angehören oder sich in Quarantäne befinden, an, für sie die Einkäufe zu erledigen.

Auf dem Fröttstedter Reiterhof bleiben in Corona-Zeiten die Gäste aus. Deswegen laden die Betreiberin und ihre zwei jugendlichen Helferinnen nun Videoclips ins Netz, um Online-Reitunterricht zu geben.

Landkreis Greiz

Die Kirchgemeinde wird am Sonntag ihren Gottesdienst trotz Corona halten – halt nur virtuell. Predigt, Gebet und Segen werden am Samstag auf der Pohlitzer Internetseite veröffentlicht. Laut Pfarrer Michael Riedel wird es ab nächster Woche jeweils auf beiden Internetseiten eine wöchentliche Videobotschaft geben. Auf der Internetseite www.kirche-greiz-pohlitz.de können die zahlreichen Predigten heruntergeladen und gehört werden.

Auch andere Kirchenkreise und Bistümer bieten so etwas mittlerweile an.

Landkreis Nordhausen

Rund um Nordhausen sind die Jugendorganisationen der SPD und der Linken aktiv, um Risikogruppen zu unterstützen. Betroffene können sich telefonisch oder per Mail mit Einkaufszettel an die jungen Helfer wenden, und dann werden die Einkäufe erledigt.

Doch auch spirituell stehen Südharzer nach dem Ende aller Gottesdienste nicht allein da, weiß mit Regina Englert die Sprecherin beim Evangelischen Kirchenkreis. Ihr zufolge wächst im Pfarrbereich Niedergebra die Idee von Gebetskästen, in denen Trostsuchende Gebetsanliegen einwerfen können, die von hiesigen Pfarrern dann in Fürbitten vortragen werden. Zudem gibt es Sonntagmorgen eine Andacht auf der Facebook-Seite des Kirchenkreises.

Landkreis Sömmerda

Mitarbeiter der Sömmerdaer Bibliothek bieten einen kontaktlosen Lieferservice im Stadtgebiet an. Per Telefon oder Mail können Ausleih-Wünsche mitgeteilt werden un das Team liefert diese dann aus und wirft sie in die Briefkästen.

Saale-Holzland-Kreis

Axel Schulze von Verein Tae Kwon-Do Thüringen in Eisenberg organisiert kostenlose Online-Plattform für das tägliche Fitnesstraining zuhause.

Saale-Orla-Kreis

Das Landratsamt hat eine Koordinierungsstelle für freiwillige Helfer und hilfebedürftige Menschen ins Leben gerufen. Dorthin kann man sich bei Interesse oder Bedarf wenden.

In Pößneck gibt es verschiedene Initiativen von der Grünen Jugend und er Jungen Union, die in der Corona-Krise Nachbarschaftshilfe leisten wollen. Die Stadt schaltet zudem eine eigene Hotline.

In Wurzbach werden freiwillige Helfer gesucht, um Betroffene im Quarantänefall mit Dingen des alltäglichen Bedarfs zu versorgen.

Saalfeld-Rudolstadt

Wie man aus der Not eine Tugend macht, zeigt gerade die Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel. Dort gibt es seit dieser Woche einen „Organisationsdienst“. Wer nicht in der Lage ist, Lebensmitteleinkäufe selbst zu übernehmen, kann sich in der Gemeindeverwaltung melden und seinen persönlichen Bedarf durchgeben. Auch Medikamente aus der Apotheke sollen so geliefert werden. Den Einkaufs- und Bringedienst übernehmen laut Hübler die Mitarbeiterinnen des kommunalen Kindergartens Großkochberg.

Unstrut-Hainich-Kreis

In Mühlhausen gibt es die „Solidarische Nachbarschaftshilfe UHK“, rund 20 junge Leute, die Unterstützung anbieten, etwa beim Einkauf oder der Kinderbetreuung. Und bei der Initiative „Hilfe im Quartier“ für den Kittel, die Ballongasse und Umgebung können Ältere, Kranke und andere Hilfsbedürftige von 8 bis 20 Uhr Unterstützung finden.

Einen Bringdienst für ältere Menschen hat das Lädchen in Ufhoven bei Bad Langensalza wegen der Corona-Pandemie eingerichtet.

Eine Zuhör-Bereitschaft hat die evangelische Kirche in der Region Bad Langensalza/Großengottern eingerichtet. Seelsorgerinnen, Pfarrerinnen und Pfarrer wollen damit Menschen in der Corona-Krise am Telefon zur Seite stehen – von Freitag, 20. März, an täglich von 18 Uhr bis 20 Uhr.

Weimarer Land

Eine Zirkus-Familie ist im kleinen Eckolstädt "gestrandet" und muss sich und die Tiere nun trotz Veranstaltungsausfall ernähren. Die Gemeinde gewährte unbegrenzt Asyl auf dem Reitplatz. Der Bürgermeister bittet nun um Hilfe und Spenden für die Truppe. Wer der Zirkustruppe unter die Arme greifen will, der kann das Rathaus in Bad Sulza telefonisch oder per E-Mail erreichen.

Wer in Corona-Zeiten trotzdem über Probleme sprechen möchte, dem sind die Kirchentüren nicht verschlossen. Pfarrerinnen und Pfarrer stehen für Menschen, die ein Gespräch suchen, nach vorheriger Anmeldung bereit. Die geöffneten Kirchen, mit der Möglichkeit eine Kerze anzuzünden und eine stille Andacht zu halten, können, so Spuerintendent Henrich Herbst, ein wichtiges Angebot in dieser Situation sein. Online gibt es zudem Gebete zum nachlesen udn mitsprechen.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In den sozialen Medien wurden zudem etliche Hilfs-Aufrufe gestartet, die an dieser Stelle nicht einzeln gelistet sind.

Wir arbeiten derzeit daran, eine technische Plattform für alle Hilfsangeboten von Thüringern für Thüringer umzusetzen.