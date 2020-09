Das Wildkatzendorf in Hütscheroda wartet mit einem besonderen Angebot zum Weltkindertag auf.

Hütscheroda. Das Wildkatzendorf in Hütscheroda wartet zum Weltkindertag am 20. September mit einem besonderen Angebot auf.

Basteleien für die Wildkatz in Hütscheroda

Das Wildkatzendorf im Hainich lädt zum Weltkindertag diesen Sonntag mit einem besonderen Angebot für Familien ein. Ab 15 Uhr können Kinder auf der Wildkatzenlichtung zwischen den Schaugehegen Luchsmasken und Spielzeug für wilde und zahme Katzen basteln. Dies ist offenbar durchaus wörtlich zu nehmen. Wie Geschäftsführerin Katrin Vogel mitteilt, können einige der gebastelten Spielzeuge direkt von den Wildkatzen in ihren Gehegen ausprobiert werden. Alternativ könne das gebastelte Spielzeug aber auch für den eigenen Stubentiger mit nach Hause genommen werden.

„Auch Wildkatzen brauchen Beschäftigung, damit sie sich nicht langweilen, genau wie Menschenkinder“, sagt Katrin Vogel. „Wir nutzen verschiedenes herbstliches Material wie zum Beispiel Kürbisse, die sofort zum Spielen angeboten werden. Aber auch langlebigere Materialien kommen zum Einsatz, damit die Katzen im Winter, wenn nur am Wochenende geöffnet ist, unser Besucher nicht so vermissen.“

Das Themendorf am Rande des Nationalparks biete einen in Deutschland einmaligen Anlaufpunkt für (Wild-)Katzenfreunde. Denn in der Natur seien Wildkatzen kaum zu beobachten. Neben den vier Katzen ist ein Luchspärchen auf der Lichtung zu Hause.