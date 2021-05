Blühendes und kulinarisches Weißensee

Weißensee. Ein Umweltprojekt des Landkreises Sömmerda will Grundschülern die Natur näher bringen.

„Blumen – Blüten blühendes Weißensee“ heißt ein Pilotprojekt des Landkreises Sömmerda, das das Umweltamt und die Naturschutzbehörde des Landratsamts in Kooperation mit der Initiative Landschaftspflege Weißensee, der gemeinnützigen Gesellschaft für Jugend- und Sozialarbeit Kölleda (GJS ) sowie der Stadt Weißensee initiiert haben. Mit den Schülerinnen und Schülern der Weißenseer Traumzauberbaumschule sollen zehn spannende Umweltaktionen realisiert werden.

Beschäftigung mit der Kartoffel

Dabei werden die Kinder auch die als Grundnahrungsmittel beliebte Kartoffel kennenlernen. Auf einem Feld neben dem Weinberg sollen sie von ihnen in vielen Sorten angebaut werden. Die Erdäpfel kamen einst mit ihren roten, weißen und lila Blüten als Zierpflanzen aus Amerika nach England, bevor sie in Europa zu einem bedeutenden Nahrungsmittel wurden.

Die Projektidee hierbei sei, dass die Grundschüler viele unterschiedliche Kartoffelsorten legen. Dabei beobachten sie die Merkmale beim Wachstum der Pflanzen, informierte Marko Braun, der Sachgebietsleiter Umweltamt/Naturschutzbehörde. Ein Höhepunkt sei, dass die Kartoffeln nach der Ernte zubereitet und verspeist werden dürfen.

Beim Pilotprojekt des Landkreises waren die Kinder der Traumzauberbaumschule auf der Blühwiese der Initiative Landschaftspflege zu Gast. Mit im Bild sind Weißensees stellvertretender Bürgermeister Jörg Egenolf, Andrea Fritsche und Marko Braun vom Landratsamt (von links). Foto: Jens König

Mit einem „Insektenhelfer-Programm“ sollen Bienen, Hummeln und anderes Getier bei der Nahrungssuche unterstützt werden. Ringelblume und Storchschnabel sowie viele andere Blühpflanzen sollen auf einer Wiese neben dem Parkplatz am Gondelteich gesät werden. Bei diesem Naturschutzprojekt ist das Ziel, dass die von den Kindern angelegte Blühwiese Insekten mit Nektar versorgt.

Ein Meer aus Krokussen

„Vor 15 Jahren haben wir mit Christenlehre-Kindern viele Krokusse gesteckt. Wir wollen weitermachen und die Frühlingsboten vermehren. Die Wiesen am Gondelteich sollen immer größer und schöner werden. Damals waren es 300 Wildkrokusse, aus denen schon viele tausend Blumen gewachsen sind. Es soll ein gewaltiges Blütenmeer aus Krokussen entstehen“, sagte Andrea Fritsche, Leiterin der Initiative Landschaftspflege Weißensee. Ein weiteres Thema heißt „Sonnenblumengesicht“ und soll Sommerblüten am Rande des Gondelteichs zeigen. Erst schmeicheln sie mit ihren leuchtenden Blütenblättern. Später, so Andrea Fritsche, werden die stattlichen Pflanzen Vogelfutter spenden. Am Parkplatz des Chinesischen Gartens, neben den Elsbeeren, werden sie zu bewundern sein. Von der Blüte bis zur Frucht sollen die Gewächse im Kürbisdorf ein Erlebnis für Jung und Alt werden. Kürbiskerne vieler Sorten haben die Kinder bereits in Anzuchttöpfe gesteckt.

Frühblüherwiese und grüne Trafohäuser

Duftveilchen, auch Märzveilchen genannt, sollen sich mit Hilfe der Kinder und der Initiative Landschaftspflege am Weg zum Pavillon zu einer Veilchen-Oase formieren. „Um den ganzen Gondelteich wollen wir mit den Mädchen und Jungen der Traumzauberbaumschule Winterlinge pflanzen“, erzählt Fritsche. Die Frühblüher werden dort viele Bäume umrahmen und die Spaziergänger erfreuen. Schneeglöckchen könnten die Frühlingsfarben ergänzen.

Auch Trafohäuser sollen grün werden und blühen. Wilder Wein und Klematis soll daran hochranken. Unterhalb des Landschaftspflege-Vereins soll ein Kleinstbiotop mithilfe einer aus Ringelblumen, Esparsetten, Fenchel, Dill und Luzerne bestehenden Blühmischung wachsen. Davon soll vor allem die Fauna am Gondelteich profitieren. Letztlich sollen neu gepflanzte, farbenfrohe Malven den Weg zur historischen Mühle weisen.