Deutsches Gartenbaumuseum im Egapark putzt sich heraus

Rundherum putzt sich das Deutsche Gartenbaumuseum im Egapark für die Bundesgartenschau 2021 heraus. Die Fassade auf der Egaparkseite der Festung Cyriaksburg ist bereits aufgefrischt, der Vorplatz wird aktuell neu und einladender gestaltet und für die neue Dauerausstellung steht das Konzept. Im Bau ist bereits ein Fahrstuhl, der den barrierefreien Zugang zur Ausstellung erleichtern wird, wo eine Treppe die Museumsbesucher direkt ins (Garten-)Paradies führt.

Dieses Jahr allerdings bleibt das Gartenbaumuseum bis auf Veranstaltungsreihen und Vorträge für Besucher geschlossen. Zeit, die benötigt wird für Ab- und Aufbau der neuen Dauerausstellung. Die „alte“ wurde vor 20 Jahren mit dem Museum eröffnet, nun sei es Zeit für eine Auffrischung, sagt Kathrin Weiß in ihrer Funktion als Buga- und Ega-Chefin sowie Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum. Neugierig machen auf das Haus soll schon der Vorplatz, dessen Pflaster Blüten schmücken. Mittels Periskop soll es von dort schon einen Einblick in den Festungsbrunnen geben. Ein Waidrad wird durch eine Waidanbaufläche ergänzt, Kinder können sich an der Technik ausprobieren. Alte Maschinen des Gartenbaus sollen als „Exponat des Monats“ neugierig machen und Bodenprofile als viertes Thema locken zu einem Museumsbesuch.

Der wird künftig mit nur einem Ticket möglich werden: Für die Zeit der Buga mit dem Bugaticket (Erwachsene 25 Euro/Tag, für acht bis 25-Jährige 12,50 Euro und für Jüngere frei), danach mit einer Ega-Eintrittskarte. Deren Preis, der seit 2014 bei 8 Euro liegt, werde sich nach 2021 erhöhen, kündigt Kathrin Weiß an. In der Hauptsaison kann damit dann aber auch das Danakil-Klimazonenhaus besucht werden und die neue Ausstellung des Gartenbaumuseums. Getrennte Kassen sind dann Geschichte, die bislang wohl einer der Gründe waren, warum das Gartenbaumuseum in der Besuchergunst deutlich hinter dem Egapark zurückfällt. 24.000 Besucher waren es in der letzten Saison, denen eine halbe Million Ega-Besucher gegenüber stehen. „Wir wollen Ega und Museum stärker miteinander vernetzen“, gibt Kathrin Weiß als Devise aus.

Buga- und Ega-Chefin Kathrin Weiß gibt einen Ausblick auf die Partitur der neuen Dauerausstellung, die mit Garten-Prominenz wie Reichart und Linné beginnt. Foto: Marco Schmidt

Die neue Ausstellung nimmt Schätze der alten Ausstellung auf: So bleiben die Apfelsammlung und der Sonnenblumenraum erhalten und auch die historische Spatensammlung wird weiterhin zu sehen sein. Eingebettet aber in ein neues Konzept und zeitgemäßere Präsentation, die auch auf virtuelles Erleben und den Besucher noch stärker in den Mittelpunkt setzt.

„Wir wollen Wissen vermitteln, ohne auf die Sammlung des Museums zu verzichten“, sagt die Chefin des Hauses. Das Büro Wille hat mit seinem Konzept überzeugt und eine „Partitur“ vorgelegt, die es bis 2021 unter einigem Zeitdruck durch die Kuratorin Sibylle Küttner und deren Mitstreiter zu bespielen gilt. Berufe des Gartenbaus sollen vorgestellt werden, Beispiele für urbanes Gärtnern, was mit Gentechnik möglich wird und wie in Zukunft der Anbau erfolgen kann. Visionen moderner Gartenarchitektur lassen sich durch Gucklöcher einer Peepshow bestaunen. In einer Art „Shoppingparadies“ werden die Produkte des Gartenbaus präsentiert – im Spannungsfeld zwischen Normierung, Optimierung und der schier erschlagenden Vielfalt.

Der Kanonenhof als Veranstaltungsort hat neue Fenster, ein neu verlegtes Pflaster und Möglichkeiten zur Verschattung bekommen. Foto: Marco Schmidt

Hochbeete im Festungsgraben stehen schon, hier ist auch Platz für weitere Dinge aus dem Depot. Im Kanonenhof wurde das Pflaster neu verlegt und mit Gebläse und Verschattung das Klima besser regulierbar gemacht.

Einziehen ins Museum wird für die Dauer der Buga auch der i-Punkt Grün, ein Standard jeder Gartenschau, und mit Vorträgen und Veranstaltungen ein Magnet für weitere Besucherströme sein.

Eröffnungstermin der neuen Ausstellung ist der Eröffnungstag der Buga – am 23. April 2021.