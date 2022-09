Fahner Obstbauern beklagen „trockensten Sommer aller Zeiten“ - Apfelernte startet

Fahner Höhe. Die Ernte der Lageräpfel und Selbstpflücke beginnt in der Fahner Höhe. Doch Hitzeschäden wie Sonnenbrand schmälern die Erwartungen bei den Bauern.

Die Ernte der Lageräpfel an der Fahner Höhe hat in dieser Woche begonnen. Damit blicken die Fahner Obstbauern auf „den trockensten Sommer aller Zeiten“ zurück. In den Monaten Juni bis August, den wichtigsten Monaten für die Fruchtentwicklung, seien gerade einmal 48 Millimeter Regen gefallen, heißt es von der Fahner Obst e.G. Das seien nur 20 Prozent der Vorjahresmenge an Niederschlag.

Konnten bei den Kirschen noch 70 Prozent der Früchte geerntet werden, verringert sich die Ernteerwartung bei den Pflaumen schon auf 50 Prozent, heißt es. Für die begonnene Apfelernte seien die Erwartungen noch geringer.

Temperaturen um die 40 Grad im Juli dieses Jahres hatten einem Fünftel der Äpfel durch Sonnenbrand geschädigt. Ein Großteil der Ernte werde auch nicht die Größe erreichen, die nötig ist.

Kühllager wohl nur zu einem Drittel gefüllt

Für die Obstbauern bedeutet das einen größeren Ernteaufwand. Auch die Kühllager werden voraussichtlich nicht gefüllt werden können. „Nach ersten Einschätzungen werden nur 3000 Tonnen geerntet und somit das Lager nur zu einem Drittel gefüllt“, heißt es.

Trotz allem sind die Fahner Äpfel in diesem Jahr wieder überdurchschnittlich süß und haben eine gute Säure, was für guten Geschmack steht. Davon kann man sich auch bei der Selbstpflücke überzeugen, für die die Plantage in Gierstädt am 6. September öffnet.

Gepflückt werden können zu Beginn die Sommersorten Delbarestivale und Alkmene sowie als erste Lagersorte der Elstar-Apfel. Später folgen weitere 20 Sorten. Die Plantage in Döllstädt öffnet am 12. September. Das Kilogramm selbst gepflückter Äpfel kostet 1,30 Euro.

Selbstpflücke in Gierstädt täglich ab 8 Uhr, wochentags bis 18 Uhr, samstags bis 16 Uhr und sonntags bis 12 Uhr. Infos unter Telefonnummer: 036206 / 26 114