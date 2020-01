Fürchterlicher Baumschnitt im Kleinen Paradies in Heiligenstadt

Das „Kleine Paradies“ in Heiligenstadt sieht in diesen Tagen alles andere als paradiesisch aus. Eine Anwohnerin spricht sogar von einem seltsamen Anblick. Genau gegenüber des Paradiesteiches, zwischen Wiesen und Bachlauf säumen auf 30 bis 40 Metern regelrecht zerfetzte Büsche und Bäume den Abfluss des Paradiesteiches, der zur Leine hinunter führt. Ja, auch abgerissene Äste und Zweige hängen im Gebüsch. Baumstämme sind regelrecht abgequetscht, ganze Rindenstränge sind an Stämmen abgezogen. „Baumfrevel oder schon Vandalismus?“, fragt die Anwohnerin entsetzt.

Dieser Anblick biete sich schon seit einigen Tagen und Wochen den zahlreichen Spaziergängern. Vor allem Hundebesitzer und Wanderer lieben das idyllische Fleckchen. Gleich nebenan am Pater-Kentenich-Weg liegt die Schönstatt-Kapelle samt Begegnungshaus. Auf der anderen Seite wachsen neue Einfamilienhäuser am Hohen Raine aus dem Boden. Ein beliebter Wanderweg zieht sich dort entlang zur alten Kastanienallee und zum Stationsweg hinauf zur Elisabethhöhe, schließlich ist die Alte Burg samt Zwergenhöhle nicht weit entfernt.

„Auch in den vergangenen Jahren wurden die Büsche und Bäume am Wiesenrand im Kleinen Paradies maschinell zurückgeschnitten“, weiß die Anwohnerin, die sich an unsere Zeitung wandte. Doch was sich dieses Mal geleistet wurde, sei mit dem Wort „Schnitt“ nicht mehr zu beschreiben. „Da muss man kriegerische Wörter bemühen, wie: durch den Busch brechen, wegsprengen und niederwalzen … selbst das ist zu wenig.“

Umweltamt des Landkreises soll informiert werden

Das Ordnungsamt der Stadt Heiligenstadt hat sich gestern Nachmittag selbst ein Bild von der Sache gemacht und sofort Fotos angefertigt. „Wir oder unsere städtischen Bauhofmitarbeiter waren das nicht“, sagt Fredi Kohlstedt von der Behörde. Auch er ist von dem Anblick entsetzt. „Das hier ist keine Art und Weise. Da ist es auch egal, dass das Stück Land hier im Außenbereich der Stadt liegt.“ Wenn man den Baumschnitt, der in diesen Wintertagen ja gesetzlich erlaubt ist, schon nicht per Hand erledigen wolle, dann gebe es trotzdem bessere maschinelle Möglichkeiten, Bäume und Hecken zu beschneiden, als das, was sich im Kleinen Paradies den Blicken biete, ist er einer Meinung mit der Anwohnerin. „So kann man nicht mit der Natur umgehen.“

Weil nun dieses Gelände im Außenbereich der Stadt Heiligenstadt liege, gehöre auch das Umweltamt des

Mit Schnitt hat diese Bearbeitung nichts zu tun. Foto: Eckhard Jüngel

Landkreises informiert. „Und das werde ich auch tun“, sagt der Mitarbeiter der Stadt. Auch die Fotos wolle er weiterleiten mit der Bitte um Weiterbearbeitung. Nicht zuletzt werde das Thema auch in der Stadtverwaltung besprochen, und wie man zukünftig mit solchen Vorfällen umgehen wird. „Jetzt schauen wir erst einmal nach dem Verursacher.“ Ob es ein Agrarbetrieb war, der die Flächen besitzt, oder ob die Wiesen weiterverpachtet wurden und der Pächter einen Auftrag ausgelöst hat, konnte gestern erst einmal nicht geklärt werden. „Das werden wir aber tun und auch Nachbesserung fordern“, hieß es aus der Stadtverwaltung. Zumindest glatte vernünftige Schnitte könne man verlangen. Dass auf dem rund fünf Meter breiten Streifen vor der Verwüstung Äste und Zweige sorgsam zu Haufen zusammengekehrt wurden, tue hierbei nichts zur Sache.

Beiderseits des Wasserlaufes hin zur Leine wachsen typische Feldgehölze. Roter Hartriegel ist dabei, eine Weide, Holunder, auch Schwarzdorn steckt dazwischen. Heckenbrüter und kleine Tiere finden dort in der warmen Jahreszeit ihren Platz. Es gibt auch bei der Stadtverwaltung die Vermutung, dass dieser misslungene Kahlschnitt ebenfalls auf beiden Seiten des Bachlaufs einem Agrarbetrieb zuzuordnen sein muss. „Flächen werden heute per GPS vermessen“, heißt es vom Ordnungsamt. Und wenn dann Büsche oder Hecken zu weit in die Flächen ragen, so dass eine Menge Land nicht nutzbar ist, dann gibt es auch dementsprechend weniger Fördermittel.“ Die Folge sei oft, dass die zugewachsenen Flächen wieder freigeräumt werden. Am Kleinen Paradies sind es Weiden und Wiesen, die an das Gehölz angrenzen.

Ute Althaus: Kein Verständnis für den Anblick

Beim Vororttermin sah sich das Ordnungsamt auch die nähere Umgebung an, um weitere ähnliche Kahlschläge zu finden und zu dokumentieren. Die erste Beigeordnete der Stadt, Ute Althaus, war gestern ebenfalls sauer, als sie Kenntnis von der Sache bekam „Wie kann man Grün so zerstören“, sagt sie entsetzt. Sie hat viel mit dem Thema Umwelt- und Klimaschutz zu tun, kümmert sich auch um den Jagd- und Forstausschuss der Stadt. Gerade in Zeiten des um sich greifenden Baumsterbens aufgrund der vergangenen zwei trockenen Jahre kann sie nicht verstehen, wie hier mit dem Bewuchs umgegangen wurde. „Wenn Büsche und Bäume so zerrupft werden, brauchen sie viel länger, sich zu erholen und neu auszuschlagen, als bei glatten fachgerecht ausgeführten Schnitten, mindestens ein Jahr länger.“ Ihrer Meinung nach sollte man froh über jedes Grün sein, das man noch vorfinde und retten könne. „Gerade in Zeiten, in denen die Umweltdebatte und der Klimawandel eine große Rolle spielen, sollte so etwas nicht passieren“, meint die stellvertretende Bürgermeisterin.

Die empörte Anwohnerin geht davon aus, dass für den verunglückten Baumschnitt ein Agrarbetrieb verantwortlich ist. „Nicht erst seit dem Wochenende demonstrieren Bauern für ein besseres Image. Angeblich betreiben sie mit der Landwirtschaft auch Landschaftspflege“, sagt sie. „Vielleicht sollten sich die Verursacher ein paar gut schneidende Handsägen kaufen und den Schaden wiedergutmachen“.