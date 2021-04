Gelbe Tulpen an der Unstrut bei Riethgen stehen auf Roter Liste

Riethgen. Die besonders geschützte Waldtulpe blüht an der Unstrut bei Riethgen.

Wer wie Leserin Daniela Haufe — sie informierte diese Zeitung — gern durch die Natur spaziert, kann dieser Tage, unterhalb des alten Rittergutes in Riethgens Thomas-Müntzer-Siedlung, leuchtend gelbe Blütenteppiche betrachten. Die in dieser Region seltene Wilde Tulpe (Tulipa sylvestris), auch Wald-Tulpe genannt, ist seit langem dort beheimatet. Sie liebt die Sonne. In ihrem Licht entfaltet sich die wohlriechende Blütenhülle der 30 bis 45 Zentimeter hohen Blume.

Die Wilde Tulpe ist nach der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt und gilt gemäß der Roten Liste als stark gefährdet. Sie darf weder ausgegraben noch gepflückt werden.