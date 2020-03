Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gräfenhainer Nordic-Walking-Sportler pflanzen Ahornsetzlinge

Das Nordic-Walking-Team aus Gräfenhain ist zu Trainingszwecken dreimal in der Woche im Wald unterwegs. „Das ist unsere wichtigste Sportstätte“, sagt Vereinsvorsitzende Dagmar Möller. Und die Sportler sehen: „Unserem Wald geht es schlecht.“ Deshalb haben sie kurzerhand gesagt: „Dagegen müssen wir was tun.“ Dagmar Möller wandte sich an Gerhard Struck, den Leiter des Forstamtes Finsterbergen. Der freute sich über das Angebot und fand gleich eine Möglichkeit zur Hilfe. Am Samstag trafen sich 17 Nordic Walker, um gemeinsam mit Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), Revierförster Jürgen Schorcht und Forstamtsleiter Struck bei einem Arbeitseinsatz unweit der Finsterbacher Hütte in 700 Meter Höhe 50 Bergahorne zu pflanzen.

„Die Fläche hat 2018 und 2019 unter Borkenkäferbefall schwer gelitten“, sagt Struck. Auf einem halben Hektar mussten die Fichten entfernt werden. Die Ahornpflanzung soll später auch als Saatgutspender dienen. Förster Schorcht hatte auf der Fläche eine Borkenkäferfalle aufgestellt, in der eine halbe Million der Schädlinge gezählt wurden. Diese immense Zahl zeigt: Der Borkenkäfer ist auch in den Höhenlagen des Thüringer Waldes angekommen. Zwar freut der feucht-kalte Winter die Förster, Entwarnung jedoch kann es nicht geben. Der Borkenkäfer hat über die gesamten Monate munter weiter gefressen, konstatiert Struck. „Im Gegensatz zu früher überwintert der Schädling kaum noch in der Erde, sondern bleibt in den Fichten, wo er ja deutlich bessere Bedingungen vorfindet“, erklärt Revierleiter Schorcht. „Die Schäden sind auch für Laien unübersehbar“, sagt Dagmar Möller. Sie hofft, dass noch mehr Vereine mithelfen, damit der Wald dem Klimawandel trotzen kann. Gerhard Struck unterstreicht, dass er sich über jede Unterstützung freut. Angebote gebe es erfreulicherweise, so dass die nächsten Pflanzaktionen in Revieren des Finsterberger Forstamtes bereits geplant seien.