Katastrophe Waldbrand: Pflanzung stärkt Regeneration

Bis Mitte September erfasste der Waldschutzmeldedienst der Landesforstanstalt Thüringen-Forst in diesem Jahr 31 Waldbrände (2019: 41) mit knapp sechs Hektar Brandfläche (2019: 21,4 Hektar).

Erst vor zwei Jahren gab es in Hohenfelden einen schweren Waldbrand. Neben dem wirtschaftlichen Schaden für den Waldbesitzer sei zusätzlich der ökologische Schaden etwa an Gräsern, Sträuchern und gering mobilen Waldbewohnern zu beklagen – ganz zu schweigen von der klimaschädlichen CO2-Freisetzung, teilt ein Sprecher von Thüringen-Forst mit.

„Während eines Waldbrandes entstehen Temperaturen bis 500 Grad Celsius. Teilweise frisst sich das Feuer in den Boden und zerstört Humusauflagen und organische Bestandteile selbst in tieferen Schichten“, erklärt Vorstand Jörn Ripken. Dadurch gehen viele wachstumsfördernde Bodennährstoffe verloren. Dies auch, wenn die nach dem Brand verbliebene Asche und damit wichtige Inhaltsstoffe in die Erde gelangen.

Auch das chemische Bodenmilieu ändert sich. Aber nicht nur der Brand selbst, auch die Räumung der Brandfläche entzieht Nährstoffe. Und ohne diese Nährstoffe kann der Boden das Pflanzenwachstum weniger unterstützen. In den Folgejahren vergrößert sich außerdem die Schadfläche.

Das Ergebnis: Feuer schwächen die heimischen Wälder nicht nur wenige Monate, sondern über Jahrzehnte hinaus. Aber die gute Nachricht: Gepflanzte Forstgehölze beschleunigen die Wiederherstellung der Waldfunktionen.

„Die pflegende Hand des Försters kann also dem Ökosystem Wald nach einer Feuerkatastrophe zu einem spürbaren Regenerationsvorsprung verhelfen – auch wenn die Natur langfristig über ausreichende Selbstheilungskräfte verfügt.“