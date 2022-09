Kreistag Unstrut-Hainich will Triftchaussee als Rad- und Wanderweg

Bad Langensalza/Mühlhausen. Die Triftchaussee im Nationalpark Hainich soll künftig als Rad- und Wanderweg erhalten werden. Die Bürger von Mülverstedt können laut Bürgerinitiative das Ihlefeld über die Chaussee schneller erreichen.

Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises will sich einsetzen, dass die Triftchaussee zwischen Mülverstedt und dem Ihlefeld im Hainich offiziell zu einem Rad- und Wanderweg wird. Das wurde am Montagabend beschlossen. Diese Forderung will man im Anhörungsverfahren zur Fortschreibung des Nationalparkplanes Hainich vorbringen.

Uwe Zehaczek als Kreistagsmitglied der Fraktion der Freien Wähler und Bürgermeister der Landgemeinde Unstrut-Hainich, zu der auch Mülverstedt gehört, nannte auf dem Weg zu diesem Beschluss die Bürgerinitiative Pro Triftchaussee die treibende Kraft. Die Triftchaussee sei nicht nur als Rad- und Wanderweg wichtig, sondern auch als Rettungsweg. „Unsere Wälder werden immer dürrer, der Totholzanteil wird immer größer, der Grundwasserspiegel immer niedriger, so dass auch in unseren Buchenwäldern die Waldbrandgefahr steigt“, meint Zehaczek.

Alexander Kappe: Zuschnitt des Nationalparks überdenken

Die umstrittene Nutzung der Triftchaussee sei nur eines der Probleme mit dem Nationalpark Hainich, meint Alexander Kappe von der FDP. „Es ist nicht alles schön im Nationalpark. Wir haben noch mehr Probleme, die wir angehen müssen, zum Beispiel mit der Landwirtschaft. Der Zuschnitt des Nationalparks muss überdacht werden.“

Jeremi Schmalz, Kreistagsmitglied für die CDU und Ortsbürgermeister von Weberstedt, meint: „Der Beschluss zeigt, dass wir den Bürgerwillen ernst nehmen.“ Foto: Daniel Volkmann

Aus Sicht des Thüringer wird sich am Status der Triftchaussee nichts ändern. „Der Weg wird sich selbst überlassen“, fasst Umweltstaatssekretär Burkhard Vogel zusammen. Dies sei auch der Grund, weshalb die Chaussee im jüngst veröffentlichten Entwurf zum neuen Nationalparkplan nicht vorkomme.

Die Triftchaussee ist eine knapp fünf Kilometer lange einstige Handelsstraße von der Fuchsfarm bei Mülverstedt bergan zum Rennstieg. Die gerade Strecke ist teilweise asphaltiert, teils geschottert. Die Nationalparkverwaltung hatte bereits 2010 den Rückbau anvisiert, denn die Chaussee nahe der besonders geschützten Kernzone des Hainich sei ein Störfaktor für Flora und Fauna und behindere die natürliche Entwicklung des Waldes.

Demgegenüber steht die Auffassung mancher Bürger, die mit der Triftchaussee ein Stück verbinden. Als Anfang 2020 ein Teil der Straße aufgerissen wurde, formierte sich Widerstand, später gründet sich eine Bürgerinitiative. In deren Konzept wird die Trift als “ beworben, als Wander- und Radweg, der der Umweltbildung dienen könnte.