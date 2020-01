Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lebensraum für Geburtshelferkröte bei Geisleden

Nur noch wenige Menschen kennen die in Westthüringen vorkommende Geburtshelferkröte. Die auch unter dem Namen Glockenfrosch bekannte Kröte weist seit den 90er-Jahren einen Verlust von mehr als 90 Prozent der Vorkommen auf. Ohne gezielte Maßnahmen ist in absehbarer Zeit das Aussterben der kleinen Kröte in Thüringen zu befürchten, erklärt die Naturforschende Gesellschaft Altenburg (NfGA). Meist ist die Geburtshelferkröte in Tümpeln in Gruben und Steinbrüchen anzutreffen. In optimaler Entfernung von weniger als 150 Metern sollte es sonnige, sandige und vegetationsarme Hänge oder Steinhaufen geben. Ein Zusammenspiel dieser beiden Komponenten sei heute immer seltener anzutreffen, berichtet Markus Janitzki von der Freiwilligen Feuerwehr Geisleden. Um der immer kleiner werden Population zu helfen, wurde jetzt ein Steinbecken mit 4000 Litern Füllvolumen im alten Steinbruch in Richtung Bodenrode angelegt. Dies ist einer von insgesamt zwölf ausgewählten Standorten in den Landkreisen Eichsfeld, Unstrut-Hainich und Kyffhäuser.

Bereits im Mai 2019 war das Projekt „Aktionsplan für die Geburtshelferkröte“ gestartet. Nach einer Begehung durch die NfGA im vergangenen Jahr wurde beschlossen, das bereits vorhandene Biotop zu erhalten und zusätzlich eine Gewässerneuanlage vorzunehmen. Von dieser Maßnahme profitieren neben den Glockenfröschen auch andere Organismen, zum Beispiel Libellen. Wer die Kröten näher kennenlernt, wird feststellen, dass ihr Ruf einem zarten Glöckchen ähnelt. „Es ist ein Fest für die Ohren, wenn im Zeitraum von April bis September die rufenden Männchen Ihr Glockenspiel ertönen lassen“, meint die Naturforschende Gesellschaft Altenburg.