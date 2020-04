Ottstedt a.B. Auch so lässt sich ein wenig Abwechslung in den Alltag während der Corona-Krise bringen.

Müllsammeln auf dem Ettersberg

Mit einer nützlichen Aktion Abwechslung in den durch die Corona-Krise eingeschränkten Alltag bringen – die Musikerin Silke Gonska aus Ottstedt am Berge hat jetzt vorgemacht, wie das funktionieren kann. Sie fuhr mit ihren Enkelkindern Helene und Frida auf den Ettersberg zu einer ihrer Lieblingsstellen unweit der Windräder. Sie genossen zunächst das schöne Fleckchen Natur und den großartigen Blick in drei Himmelsrichtungen. Auf dem Rückweg hatte jede einen gelben Sack in der Hand und sammelte herumliegenden Plastikmüll ein. „Für die Kinder ein freudiges Spiel, und der Umwelt haben wir einen Gefallen getan“, so Gonska. „Wir möchten andere ermutigen, das auch zu tun.“