Nein vom Nordhäuser Stadtrat zum Biosphärenreservat: Stadtchef bleibt irritiert zurück

„Ich bin etwas irritiert.“ Der Kommentar des Nordhäuser Oberbürgermeisters am Mittwochabend steht für die Überraschung vieler, die einer Abstimmung im Stadtrat am Mittwochabend folgte. Das Gremium hat sich mit der knappen Mehrheit von zwei Stimmen gegen ein Biosphärenreservat Südharz/Kyffhäuser/Hohe Schrecke ausgesprochen.

Die kompletten Fraktionen von AfD und CDU (15 Stadträte) lehnten einen dieses Reservat befürwortenden Grundsatzbeschluss ab – das einstimmige Ja von Grünen und SPD mit ihren neun Abgeordneten und die Zustimmung einiger Linker genügte nicht, da zwar Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) ebenfalls für das Biosphärenreservat stimmte, sich aber die komplette FDP-Fraktion und drei Linke enthielten.

Dabei wähnte der Stadtchef alles schon fast in trockenen Tüchern. Sowohl der Ortsteil- als auch der Stadtentwicklungsausschuss hatten sich mehrheitlich für das Biosphärenreservat ausgesprochen. Also schwieg die Rathausspitze kurz vor der Abstimmung, kam es auch unter den anderen Ratsmitgliedern zu keiner langen Debatte.

Der Abstimmung geht keine Debatte voraus

Lediglich die Fraktionschefs meldeten sich routinemäßig kurz zu Wort: Steffen Iffland (CDU) sprach davon, „keinen Mehrwert“ in einem Biosphärenreservat zu sehen. Mit dem Naturpark sei schon „alles geschützt“. Eher seien Nachteile zu befürchten, „da wir nicht wissen, was im Nachhinein alles reindiktiert wird“. Michael Mohr (Linke) gab Kontra: Es gehe um den Schutz der Natur, ebenso aber auch um regionale Wirtschaftskreisläufe. Hans-Georg Müller (SPD) stimmte zu.

Ob ihn Teile seiner Fraktion mit ihrer Enthaltung überrascht hätten? Michael Mohr verneint dies am Donnerstag, einige hätten dies bereist im Vorfeld wegen verschiedener Bedenken angekündigt. Mit Nein habe aber niemand stimmen wollen, um dem Projekt nicht im Weg zu stehen.

Dafür allerdings genügte letztlich auch ein Enthalten.

Mit seinem mehrheitlichen Nein positionierte sich der Stadtrat zu jenem Abgrenzungsvorschlag für ein Biosphärenreservat, der im Juli vorigen Jahres nach monatelanger Diskussion vorgelegt worden war. Etwa 5000 Hektar der Stadt Nordhausen wären demnach in einem solchen Reservat enthalten. Dies beträfe alle Ortsteile außer Bielen, Hesserode, Sundhausen und Steinbrücken. Einbezogen wären auch die Gemarkungen Himmelgarten, Krimderode, Obersalza, Rüdigsdorf und Salza.

„Jetzt sind wir aus dem Prozess raus, werden wir um keine Stellungnahme mehr gebeten“, zeigte sich Sylvia Spehr, die Fraktionschefin der Grünen, unmittelbar nach der Abstimmung konsterniert. Das sei „dramatisch“, komme Nordhausen so doch nicht in den Genuss dieser „Entwicklungsförderung“.

Die Stadt, lässt Kai Buchmann auf Nachfrage wissen, werde sich „gemäß der Beschlusslage im Stadtrat verhalten und das Land Thüringen darüber informieren“. Zu besprechen sein werde in Erfurt, wie es mit dem Verfahren „weitergeht“, ergänzt Martin Juckeland.

Ob Nordhausen dazu überhaupt bereit sei? Der Leiter des Stadtentwicklungsamts im Rathaus antwortet: „Danach sah es im Stadtrat nicht aus.“

Geschäftsordnung lässt erneute Abstimmung im Stadtrat zu

Theoretisch erlaubt dessen Geschäftsordnung, dass eine abgelehnte Beschlussvorlage nach mindestens einem Vierteljahr erneut in den Stadtrat eingebracht wird. „Ob das sinnvoll ist, wird im Ältestenrat beraten“, kündigt Buchmann an.

Für Nordhausen seien noch nicht alle Türen zugeschlagen, ist aus dem Umweltministerium zu vernehmen. Schließlich sei es in einem demokratischen Prozess normal, dass sich die Haltung eines parlamentarischen Gremiums auch einmal ändert, sagt ein Sprecher. Das formelle Ausweisungsverfahren für das Biosphärenreservat hat noch nicht begonnen, Zeit sei noch genug.

„Das Thema hätte im Stadtrat noch mehr Diskussion gut vertragen“, sagt nun Michael Mohr.

Auf vielfach geäußerte Kritik aus Land- und Forstwirtschaft hatte das Land reagiert. In der Zusammenfassung des Diskussionsprozesses heißt es: „Es bedarf (...) keiner neuen Waldflächen, die aus der forstlichen Nutzung genommen werden. Zudem gibt es die verbindliche Zusage des Ministeriums, dass auch in der Entwicklungszone keine Verbote oder Erlaubnisvorbehalte in Bezug auf die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft formuliert werden und dort auch kein Verbot des Grünlandumbruchs gelten wird.“

Zitat Kai Buchmann (pl), Oberbürgermeister: „Ich bin etwas irritiert, die angehörten Ausschüsse hatten doch positiv entschieden.“

Zitat Sylvia Spehr, Grünen-Fraktionschefin: „Es ist dramatisch. Jetzt sind wir aus dem Prozess raus, werden wir um keine Stellungnahme mehr gebeten.“

Zitat Michael Mohr, Linke-Fraktionschef: „Keiner in unserer Fraktion wollte durch eine Gegenstimme im Weg stehen.“