Solarpark Rittersdorf übertrifft seit Beginn die Prognosen

Nicht gerade das optimale Solaranlagen-Wetter: „Die Anlage produziert gerade ungefähr zehn Prozent des Maximums“, schätzte Matthias Golle, Vorstand der Energiegenossenschaft Ilmtal, am Samstagvormittag ein. Als die Bürgerenergie-Genossenschaft Harz aus Niedersachsen den Solarpark bei Rittersdorf besichtigte, zogen dunkle Wolken über den Südkreis. Ein paar Graupelkörner rieselten herab. Wohl auch diese wenig einladenden Bedingungen sorgten dafür, dass neben den Niedersachsen nur eine Handvoll Neugieriger die Chance nutzte, einen Blick auf die Anlage zu werfen.

Die speist immerhin seit Januar 2014 Strom ins Netz. Sie besteht aus 17.094 Solarmodulen, jedes davon mit 80 Watt Maximalleistung. „Das war damals Stand der Technik“, so Golle. Inzwischen seien 300 Watt der Standard. „Das hat aber auch eine gute Seite: Unsere Module klaut keiner“, schmunzelte Golle. Den Zaun hätten Diebe erst unlängst durchtrennt, aber nichts mitgenommen.

„Die Anlage läuft seit Beginn besser als die Prognosen“, so Golle. „Die Südhang-Lage ist besonders günstig, wir bekommen immer viel Sonne.“ Er erinnerte an die Anfänge auf dem Gelände der ehemaligen Dorf-Mülldeponie, an die ersten Verhandlungen mit dem Rittersdorfer Bürgermeister Johannes Rokosch, der sich für Samstag wegen einer gerade erst überstandenen Schulter-Operation entschuldigt hatte. Um seine Bedingungen zu erfüllen (Gewerbesteuern müssen im Ort bleiben und die Bürger die Chance haben, sich zu beteiligen), wurde die Genossenschaft in Rittersdorf gegründet, die später mit der Weimarer „Ur“-Genossenschaft verschmolz. An die Anfänge im Herbst 2013 erinnerte auch das Samstagswetter: „Es regnete die ganze Zeit, das Gelände war eine Schlammwüste damals“, so Golle.

Die Genossenschaft hat jetzt 160 Mitglieder. Der Zuwachs war zuletzt gering: Die Verantwortlichen betrieben kaum aktive Werbung, zudem wollen sie keine Mitglieder aus anderen Bundesländern. „Die Nachfrage ist höher als das Angebot“, so Golle. „Wir bemühen uns um neue Anlagen, zuletzt kam ein Aufdach-Projekt in Krautheim dazu. Das Problem ist immer die Fläche. Geld und Firmen findet man dagegen eher leicht.“

Die Fragen der Niedersachsen drehten sich unter anderem um ganz praktische Erwägungen wie die Verankerung der Module im Boden oder die Pflege der Fläche. Die übernimmt seit einigen Jahren die Landwirtin Sandra Lippert aus Thangelstedt, die hier durchweg vom Frühjahr bis zum Herbst Schafe grasen lässt.

Die Lebensdauer der Solarmodule ist auf mindestens 20 Jahre kalkuliert. Etwa zehn pro Jahr gehen kaputt, Ersatz hat die Genossenschaft aktuell noch vorrätig. Ob die Rittersdorfer Anlage langfristig auf moderne Module umgestellt wird, könne man, so Golle, erst entscheiden, wenn es tatsächlich soweit ist – Kriterium sei dann die wirtschaftliche Lage.