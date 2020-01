Neues Depot soll mehr als 20.000 Kubikmeter Schnee für Oberhof sichern

Wie schon 2019 haben mehr als 60.000 Zuschauer den viertägigen Biathlon-Weltcup in Oberhof verfolgt. Trotz fehlenden Naturschnees wurde die Veranstaltung fast durchgängig gelobt.

Nachdem der Lkw-Transport von Kunstschnee aus Gelsenkirchen nach Thüringen für Diskussionen gesorgt hatte, soll zur künftigen Absicherung des Weltcups – vor allem auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2023 – ein neues Schneedepot errichtet werden. Laut Organisationschef Silvio Eschrich ist der Baubeginn bereits dieses Jahr vorgesehen. Zudem soll angesichts des Klimawandels das vorhandene Depot hinter der Skihalle überdacht werden. Den Sommer hatte lediglich ein Drittel der Reserven überstanden.

Geplant ist, eine mit Solarenergie betriebene Umhausung zu errichten, um dort mehr als 20.000 Kubikmeter Schnee zu lagern.

Am Rande des Weltcups hat Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zur Stärkung des gesamten Tourismus im Freistaat außerdem den Aufbau einer Winterwelt am Oberhofer Grenzadler vorgeschlagen. Ein solches Zentrum könnte ein ganzjähriger Besuchermagnet sein. Thüringen habe beispielsweise mit der Porzellan-Welt auf der Leuchtenburg und der Whiskeyburg Scharfenstein schon einmalige Attraktionen. Ramelow rechnet damit, dass bis zur Doppel-WM in drei Jahren - 2023 finden auch die Rodel-Titelkämpfe in Oberhof statt - insgesamt 80 Millionen Euro an Fördermitteln von Bund, Land und der EU geflossen sein werden.

Der Biathlon-Weltcup in Oberhof ging gestern traditionell mit den Massenstarts zu Ende. Bei den Herren sicherte sich Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer mit Platz 2 hinter dem Franzosen Martin Foucade seinen ersten Einzel-Podestplatz dieser Veranstaltung. Beste Deutsche bei den Damen wurde Denise Hartmann, die den fünften Platz belegte. Siegerin wurde Kaisa Mäkäräinen aus Finnland.

