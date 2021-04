Originelle Buga-Andenken: Petersberg im Miniformat

Erfurt. Wer von der Buga eine besondere Erinnerung mitnehmen oder verschenken möchte, findet im neuen Souvenir-Sortiment viele Ideen.

Zwei Jahre haben damals die Bauarbeiten für das imposante Eingangstor der Zitadelle auf dem Erfurter Petersberg gedauert – wer will, kann den monumentalen Zugang mit etwas Geschick in wenigen Minuten nachbauen. Denn zu den Souvenirs der Bundesgartenschau, die ab heute exklusiv über Funke Medien Thüringen vertrieben werden, gehört auch ein entsprechender Holz-Bausatz in der Streichholzschachtel im Maßstab 1:1000.

Dabei werden 12 winzige Teile zum Eingangs-Ensemble aus Zufahrtsbrücke, Peterstor, Kommandantenhaus und Wachhäuschen zusammengesetzt und erinnern an das bekannte Bauwerk, das derzeit für die Buga hergerichtet wird.

Blumensamen-Stifte, ein Petersberg-Modell aus der Streichholzschachtel, Sticker, Malhefte, Puffbohnen und vieles mehr - ab 1.April (kein Scherz) sind die neuen Buga-Souvenirs zu haben. Funke Medien Thüringen vertreibt die Erinnerungsstücke exklusiv. Isabell hat sie sich schon angeschaut. ZUM BAUSATZ: Isabell hat das Modell mit dem Original verglichen und für gut befunden. Foto: Ingo Glase

Natürlich gehören auch Samen zum neuen Souvenir-Sortiment, etwa für Erfurter Puffbohnen, die von den Gästen in alle Welt getragen werden sollen. Eine pfiffige Idee sind die Samen-Stifte: Bleistifte mit einer auflösbaren Blumensamen-Kappe. In die Erde gesteckt und gegossen, sprießen Basilikum oder Thymian, aber auch Chia und Kirschtomate aus dem Blumentopf. Und mit den Stiften kann man dann noch lange weiterschreiben. Oder etwa mit weiteren Buntstiften das Buga-Malheft farbig gestalten: auf 18 Seiten finden sich viele blumige Motive.

Für mehr Spaß bei der Gartenarbeit gibt es das Saatgut-Konfetti – mit bis zu 24 heimischen Pflanzenarten, buchstäblich bunt gemischt in zwei verschiedenen Größen. Originell ist auch die Buga-Puzzle-Postkarte im Kuvert, deren Botschaft der Empfänger selbst zusammensetzen muss. Zum Sortiment gehören noch Kühlschrank-Magnete, Saat-Kugeln mit Mohnsamen, Skatspiel, Fruchtgummi und Anstecker.

Ob und wie die Buga unter den aktuellen Bedingungen nun stattfindet – die Erinnerungsstücke sind bereits erhältlich (Puzzlepostkarten, Skatspiel und Flower-Box erst nach Ostern).

Funke Medien Thüringen vertreibt das Sortiment exklusiv: „Wir freuen uns, eine der größten Veranstaltungen Deutschlands mit unseren Produkten begleiten zu können“, sagt Geschäftsführer Michael Tallai. „Unsere Besucher erleben ab dem 23. April 2021 unvergessliche Momente auf unserer Gartenschau. Wer eine besondere Erinnerung mitnehmen oder verschenken möchte, findet garantiert das Richtige“, versichert Buga-Chefin Kathrin Weiß.

Erhältlich im Internet unter bugashop2021.de sowie telefonisch unter 0361 / 227 5859.