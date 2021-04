Querdenker-Szene plant Demo vor dem Weimarer Amtsgericht

Weimar Querdenken-Anwalt Markus Haintz verbreitet Aufruf über Youtube.

Der Ulmer Querdenken-Anwalt Markus Haintz hat in einem am Donnerstagabend auf Youtube veröffentlichten Video Anwälte aus ganz Deutschland zu einer Demo am Samstag vor dem Amtsgericht Weimar aufgerufen. Alle aktuellen Informationen aus Thüringen in unserem Corona-Blog

In dem Video, das gestern Abend mehr als 7500 Abrufe verzeichnete, wird die Hausdurchsuchung beim dem Weimarer Familienrichter Christian Dettmar als „Angriff auf fundamentale Rechte unseres Rechtssystems“ bezeichnet. Dettmar hatte in einer umstrittenen Entscheidung eine Rücknahme der Masken- und Testpflicht an einer Weimarer Schule angeordnet. Die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelt nach mehreren Anzeigen wegen des Vorwurfs der Rechtsbeugung gegen ihn.