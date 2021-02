Betreutes Entdecken: „Erlebnisportale“ sollen zu Touren verführen

Eines der drei Erlebnisportale: Ein fliegender Bau entsteht temporär auf der historischen Coudray-Mauer am Studienzentrum der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar. Er wird am 17. Juli eröffnet.

Erfurt. Drei Erlebnisportale als Eintrittstor in Thüringens Kulturlandschaft: Pünktlich zur Buga entsteht auf dem Erfurter Petersberg ein ebensolches, ähnlich wie in Weimar und Eisenach.

„Kommen Sie uns zu nahe“, ruft der Ministerpräsident am Montag in die Welt. Im Bewusstsein ungewisser Pandemieentwicklung probiert Bodo Ramelow gleichsam eine neue Tourismusoffensive aus und ruft derart sinnbildlich zur Distanzlosigkeit auf, die das Gegenteil von Interesselosigkeit bedeutete. Er nimmt die „Rückkehr zu mehr Normalität“ in den Blick und wiederholt auf einer digitalen Pressekonferenz, was er soeben wohl dem Hotel- und Gaststättenverband als Öffnungsperspektive unterbreitete, unter Berücksichtigung wachsender Herdenimmunität und Serumvergabe: „Mit der Bundesgartenschau werden wir uns vorsichtig hineintasten und langsam, Stück für Stück hochfahren.“