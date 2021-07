Ein Freispruch Marke Zwei Minus für einstige Größe in Pößnecker Drogenwelt

Gera. Statt langer Haft und Sicherungsverwahrung gibt es keine weitere Strafe für einen gerichtsbekannten Mann aus Pößneck – das sind die Gründe.

Das Landgericht Gera hat am Mittwoch einen 40-Jährigen freigesprochen: Er war wegen einer Freiheitsberaubung in Pößneck angeklagt. Doch die dritte Strafkammer hat erhebliche Zweifel, ob sich die Tat zugetragen hatte.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten vorgeworfen, im Februar 2019 einen 20-Jährigen für zehn Tage in seiner Wohnung eingesperrt und misshandelt zu haben. Neben Schlägen mit einem Kantholz soll er das Opfer auch mit einer Kalaschnikow-Attrappe bedroht haben. Staatsanwalt Mann sah dies nach der Beweisaufnahme bestätigt, wollte unter Einbezug einer Vorstrafe sieben Jahre Freiheitsstrafe erreichen – nebst Sicherungsverwahrung. Die Verteidigung hingegen plädierte auf Freispruch, wie auch der Angeklagte selbst. „Ich stand schon zu oft vor Gericht, in allen Fällen zu Recht. Dieses Mal ist es anders, ich stehe als Unschuldiger vor Gericht“, sagt er in seinem letzten Wort.

Vorsitzende Richterin begründet den Freispruch ausführlich

Die Vorsitzende Richterin Christina Lichius begründete den Freispruch mit den erheblichen Zweifeln, die die Aussage des angeblich Geschädigten hinterlassen hatte. „Er hat eindeutig wahrheitswidrige Angaben gemacht und wiederholt die eigene Aussage revidiert.“ So habe er eine Verletzung mit einem Dolch frei erfunden. Vor Gericht behauptete er, der Angeklagte und seine Lebensgefährtin wären während der zehn Tage komplett anwesend gewesen, was zu widerlegen war. Ein Kantholz soll der Angeklagte unter der Couch hervorgeholt haben – deren Design erlaubt aber keine Lagerung von Kanthölzern unter dem Sofa. Auch die geschilderten Schläge mit dem Kantholz korrespondierten nicht mit den von Zeugen geschilderten Verletzungen.

„Die Taten sind nicht mit der für die Verurteilung nötigen Sicherheit nachweisbar“, sagt Lichius. „Das ist ein Freispruch zweiter Klasse, sogar Zwei Minus“, gibt sie dem Angeklagten mit auf den Weg.

Angeklagter setzt Entzugstherapie fort

Auf freien Fuß verlässt die einstige Größe der Pößnecker Drogenwelt den Saal aber nicht. Nach einer vorherigen Verurteilung absolviert er gerade eine Behandlung im Maßregelvollzug. „Ich will endlich an die Wurzeln der Suchterkrankung gelangen, nie mehr Drogen nehmen und nie mehr Straftaten begehen.“

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Mitglied einer im Saale-Orla-Kreis tätigen Audi-Diebesband verurteilt