Heiligenstadt. Nach dem brutalen Mord an einem Pony vor fünf Jahren in Heiligenstadt beginnt nun in Mühlhausen endlich der Prozess gegen den Täter.

Prozess gegen Heiligenstädter Pferderipper beginnt im März

Den Morgen des 20. März des Jahres 2015 wird Sebastian Herche aus Heiligenstadt nicht mehr vergessen. An diesem Morgen lag das sechsjährige Welsh-A-Pony der Familie tot in seinem Unterstand. Das Tier wies schwerste Verletzungen auf, es wurde buchstäblich zu Tode gequält. Ein zweites Tier auf der eingezäunten Weide unter dem Iberg überlebte nur knapp. Es hatte sich vermutlich so stark gegen den Täter gewehrt, dass dieser von der Fuchsstute abließ, die einen tiefen Schnitt im Hals davontrug.

Noch in den Morgenstunden hatte damals die Kriminalpolizei am Tatort die Spuren gesichert und die Ermittlungsarbeit aufgenommen. Es gab mehrfach Zeugenaufrufe. Die Tierschutzorganisation Peta hatte damals 2000 Euro Belohnung für den entscheidenden Hinweis ausgelobt. Aber mehr als zwei Jahre sollten noch ins Land gehen, bis im August 2017 endlich die erlösende Nachricht kam. Der Täter, ein heute 32-jähriger Mann aus dem Eichsfeld, konnte überführt werden. Er legte laut Polizei ein umfassendes Geständnis ab. Angeklagter ist polizeibekannt Mehr Details gab man auch nach dieser Nachricht aufgrund weiterer Ermittlungen nicht bekannt, weder zum Tathergang noch zum Motiv. Er sei polizeibekannt, hieß es damals von den Beamten, die noch wegen weiterer Sachverhalte gegen ihn ermittelten. Familie Herche war das egal. Sie hat geduldig auf die erlösende Nachricht gewartet. Ihm sei es lieber, sagte Sebastian Herche damals, wenn es länger dauere, aber dafür die Beweise gegen den Mann hieb- und stichfest seien. Seitdem wartet die Familie allerdings auf einen Prozess. Mittlerweile sind wieder fast zweieinhalb Jahre vergangen, seit es hieß, man habe den Täter. „Während der Ermittlungsarbeit der Kripo war der Kontakt sehr gut“, sagt er. „Ich konnte jederzeit anrufen und mich nach dem aktuellen Stand erkundigen. Das war super und immer sehr offen. Ich danke heute noch allen eingesetzten Beamten für ihre Arbeit. Die haben sich richtig in den Fall verbissen.“ Doch seitdem der Täter dingfest gewesen sei und der Fall an die Gerichte abgegeben wurde, herrsche Funkstille. „Das ist schade“, sagt Herche. Denn er möchte nun gern endgültig mit dem Thema und der furchtbaren Tat abschließen können. Eigentümer hofft auf hartes Urteil „Der Prozesstermin steht“, sagt nun Dirk Germerodt, Sprecher der Staatsanwaltschaft Mühlhausen, auf Anfrage unserer Zeitung. Drei Verhandlungstage seien angesetzt. „Verhandelt wird vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Mühlhausen“, erklärt er. Beginn sei am 25. März um 9 Uhr. Aber es werde nicht nur die brutale Tat in Heiligenstadt Gegenstand sein, sondern noch ein weiterer Straftatbestand – gefährliche Körperverletzung. Sebastian Herche wusste nichts davon, dass der Prozess in wenigen Wochen, fast auf den Tag genau fünf Jahre nach der Tat, beginnt. Eine Ladung hat er nicht bekommen. „Das kann daran liegen, dass die Aussage nicht mehr gebraucht wird, die Beweislast reicht“, so Staatsanwalt Dirk Germerodt. Warum es nun seit dem Geständnis und dem Prozessbeginn noch einmal zweieinhalb Jahre dauert, weiß Herche nicht. Möglicherweise könne es mit der Erstellung eines Gutachtens zum Täter zusammenhängen. Denn ein solches anzufordern, sei dem Amtsgericht seinerzeit empfohlen worden, bestätigt Germerodt. Sebastian Herche hofft nun, dass es ein möglichst gerechtes, aber hartes Urteil gibt. „Eine Haftstrafe, keine Bewährung“, sagt er klipp und klar. „Wenn er mit der Sache davonkommen sollte, das würde mich richtig fertigmachen.“ Laut Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes wird die grundlose oder brutale Tötung eines Wirbeltieres oder brutale Misshandlung mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet. „Viel zu wenig“, sagt Herche. Bei allen Novellierungen des Tierschutzgesetzes sei dies in seinen Augen der Paragraf, der verschärft werden müsse.