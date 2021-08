Spur aus Mafia-Verfahren führt nach Thüringen: Steuerfahnder ermitteln gegen Gastronomen

Erfurt. Die Thüringer Steuerfahndung soll nach Medienberichten gegen einen Erfurter Gastronomen ermitteln. Der Steuerverlust wird auf bis zu zwei Millionen Euro geschätzt.

Im deutsch-italienischen Mafia-Verfahren „Platinum“ führt eine Ermittlungsspur nach Thüringen. Nach Informationen von MDR Thüringen ermittelt die Thüringer Steuerfahndung gegen einen Erfurter Gastronomen. Ihm wird im Zusammenhang mit dem Einkauf von Lebensmitteln Steuerverkürzung vorgeworfen. Demnach soll er zwischen 2015 und Anfang 2019 Steuern in Höhe von knapp 700.000 Euro hinterzogen haben. Die Waren soll er von Firmen bezogen haben, die offenbar in Verbindung mit einem der Hauptbeschuldigten aus dem „Platinum“-Verfahren stehen. Das geht aus internen Unterlagen hervor, die MDR Thüringen und die italienische Rechercheplattform IrpiMedia ausgewertet haben.

Im Verfahren „Platinum“ geht es neben dem mutmaßlichen Handel mit Kokain auch um den Verdacht der systematischen Steuerhinterziehung im Lebensmittelhandel. Anfang Mai dieses Jahres gab es europaweit Durchsuchungen und Festnahmen.

So sollen über ein Firmennetzwerk bundesweit Lebensmittel an italienische Restaurants verkauft worden sein und das schwarz an der Steuer vorbei. Auf der Kundenliste dieser Firmen soll sich auch der Gastronom aus Thüringen befunden haben. Er soll zwei Restaurants in und um Erfurt betreiben. Es besteht der Verdacht, dass er Lebensmittel schwarz bezogen und seine Umsätze nicht vollständig angegeben habe. Seine Steuerkanzlei bestätigte auf Anfrage das Verfahren gegen ihn.

Fahnder sind offenbar auf einen systematischen Steuerbetrug gestoßen

Zu der fraglichen Summe von rund 700.000 Euro heißt es: „Der ermittelte Betrag ist nach unserem Kenntnisstand jedoch deutlich niedriger.“ Zudem basiere er auf Schätzungen der Steuerfahndung, deren methodische Grundlage von Gerichten bisher nicht anerkannt werde.

Im Rahmen der „Platinum“-Ermittlungen sind die Fahnder offenbar auf einen systematischen Steuerbetrug gestoßen. Der Erfurter Restaurantbesitzer soll laut der Ermittlungsakten bundesweit nur einer von vielen sein, die von den verdächtigen Firmen aus dem mutmaßlichen Umfeld der kalabrischen Mafia `Ndrangheta beliefert worden sein sollen. Hinter der Lieferung ohne Rechnung könnte aus Sicht der Ermittler ein kriminelles Geschäftsmodell stecken. So sollen Lebensmittel aus Italien nach Deutschland importiert und an Gastronomen in mehreren Bundesländern schwarz verkauft worden sein. Die Umsatzsteuer soll nicht vollständig deklariert worden sein.

Steuerverlust wird auf bis zu zwei Millionen Euro geschätzt

Die Staatsanwaltschaft Konstanz schätzt den Steuerverlust in dem gesamten Verfahren auf bis zu zwei Millionen Euro. Ein Sprecher sagte dem MDR, dass die Steuerfahndung Gotha in den Fall eingebunden sei, aber keine weiteren Details genannt werden könnten. Aus dem Thüringer Finanzministerium heißt es, dass aufgrund des Steuergeheimnisses keine Auskünfte erteilt würden.

In den mutmaßlichen Thüringer Steuerbetrugsfall ist offenbar noch ein weiterer Beschuldigter aus dem „Platinum"-Verfahren verwickelt. Ihm soll eine Import-Export-Firma für Lebensmittel gehört haben, die auch an den Erfurter Gastronom geliefert haben soll. Dieser Beschuldigte hat zudem einen weiteren Bezug nach Thüringen. Anfang der 2000er-Jahre lebte er zunächst in Erfurt, dann in Eisenach. Er arbeitete dort in Restaurants, die Mafia-Ermittler der sogenannten „Erfurter Gruppe“ zurechnen. Einer `Ndrangheta-Zelle, die seit mehr als 25 Jahren in Thüringen und Sachsen aktiv sein soll. Später ging er dann nach Baden-Württemberg. Über seinen Anwalt ließ er mitteilen, dass er von den Vorwürfen des schwarzen Lebensmittelhandels nichts wisse. Zudem bestreite er, sowohl mit Kokain gehandelt zu haben, als auch zur `Ndrangheta zu gehören.