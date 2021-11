„Zum Glück gibt es dumme Täter“: 37-Jähriger wegen Missbrauchs der Stieftochter verurteilt

Gera. Der Vorsitzende Richter kritisiert bei der Urteilsverkündung die Taktik der Verteidiger: Das Opfer sei „regelrecht durch den Schmutz gezogen“ worden.

Ein 37-Jähriger hatte im Prozess am Landgericht Gera geleugnet, dass er seine zwölfjährige Stieftochter in zwei Fällen schwer sexuell missbraucht hat. Die neunte Strafkammer unter Vorsitz von Harald Tscherner sieht ihn dennoch als schuldig und verurteilt ihn zu fünfeinhalb Jahren Freiheitsstrafe.

Der Mann hatte im Prozess geschwiegen und erst nach den Plädoyers von Staatsanwalt Andreas Petzel, der sechs Jahre Haft beantragte, und seinen Verteidigern Carsten Löffler und Thomas Teige, die einen Freispruch verlangten, eine Aussage gemacht. Demnach habe er bei der Selbstbefriedigung Kondome verwendet.

Angeklagter bestreitet sexuellen Missbrauch, doch zwei Kondome überführen ihn

Den sexuellen Missbrauch bestritt er. Letztlich dienen gerade zwei Kondome als Haupt­indiz. Das Mädchen hatte sich einer Freundin und deren Mutter anvertraut, nach ersten Aussagen bei der Polizei aber geschwiegen. So waren statt der ursprünglich 260 Fälle nur zwei angeklagt, die sich durch die Spuren belegen ließen.

Die bei einer sofort eingeleiteten Hausdurchsuchung im Müll der Familie im Altenburger Land gefundenen Präservative trugen innen seine Sperma-Spuren, außen die Genspuren des Mädchens. Per Spezialnachweis fand ein Labor in Köln heraus, dass die DNA aus Vaginalsekret der Schülerin stammt. Die Aussage der Verteidiger, dass ein Täter nie Kondome in einer eigenen Mülltonne entsorgen würde, weist der Vorsitzende Richter zurück: „Zum Glück gibt es auch dumme Täter, sonst würden sie ja nicht überführt!“

Strafkammer schließt Komplott aus

Tscherner moniert die Verteidigungsstrategie. „Die Verteidiger haben eine elendige Rolle gespielt. Das Mädchen wurde regelrecht durch den Schmutz gezogen“, sagt der Vorsitzende, der auch die Familie des Angeklagten und die Mutter des Mädchens kritisiert. Als Beleg führt er die Aussage an, dass es sich beim Mädchen um „eine pubertierende Hyäne, die über Leichen geht“, handele. Einen Komplett schließt die Kammer aus.

In die Strafmaßabwägung habe kein Geständnis einfließen können, das 30 Prozent Abschlag ausmache. Wenn das Urteil der wahrscheinlichen Revision vor dem Bundesgerichtshof standhält, bedeutet das für den Angeklagten anderthalb Jahre Haft mehr. Der Elektriker bleibt vorerst auf freiem Fuß und kann die Meisterausbildung abschließen. Sein Ziel ist, den Handwerksbetrieb seines Vaters zu übernehmen.

