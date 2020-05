Revolverheld spielt 2021 in Heiligenstadt.

Heiligenstadt. Konzert in Heiligenstadt auf 2021 verschoben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Revolverheld kommt erst im nächsten Jahr

Das für den 30. Mai diesen Jahres geplante Vital-Park-Open-Air wurde aufgrund der Corona-Pandemie zunächst abgesagt und einige Tage später für den 26. September neu terminiert.

Jedoch wird die Band Revolverheld, die in diesem Jahr auf der Bühne stehen sollte, ihre komplette Sommertour im nächsten Jahr nachholen. So kommt es auch für das Heiligenstädter Open-Air-Spektakel zu einem neuen Termin. Am 15. Mai 2021 wird es nun das Konzert mit Revolverheld geben. Die bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit.

Welche großen Veranstaltungen in Thüringen ausfallen und welche stattfinden

Corona-Liveblog: Alle Tests im Schleizer Krankenhaus negativ - Kaum Corona-Verstöße am Vatertag