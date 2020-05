Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Symbolischer Friedhof mahnt auf dem Domplatz

Der symbolische Friedhof auf dem Domplatz war eine Kunstinstallation mit Grabsteinen aus dunkel gestrichenen Pappkartons, mit Holzkreuzen, Kerzen und Blumenschmuck. Das Auf-die-Plätze-Bündnis lud Samstagnachmittag zur Mahnveranstaltung und wollte einen Kontrapunkt zu den „Spaziergängern“ setzen, die sich zeitgleich vor den Domstufen versammelt hatten. Das zog die Aufmerksamkeit so mancher Passanten auf sich.

Zur Kunstinstallation gehörte auch ein Sarg mit Grabstein. Foto: Lydia Werner

In Gesprächen am Rande und bei den Reden über Lautsprecher machten die Akteure auf die Gefahr durch das Corona-Virus aufmerksam. Beim Aufbau der Kunstinstallation hatte die Zahl der corona-infizierten Toten auf den Grabsteinen überpinselt werden müssen. 155 Menschen waren bis zu diesem Zeitpunkt in Thüringen an oder mit Covid-19 gestorben. Die Kunstinstallation stammt ursprünglich vom Aktionsbündnis „Zaunrüttlär“ aus Arnstadt, die dort gegen die Hygienespaziergänge und für ein ernsthafteres Wahrnehmen der Gefahren durch das Corona-Virus protestiert hatten. Dort hatte die Zahl der Toten noch bei 144 gelegen.

Überpinselt werden musste die Anzahl der Corona-Toten in Thüringen mit dem aktuellen Stand am Samstagnachmittag. Foto: Lydia Werner

Die Veranstalter kritisierten auch, die dringend notwendige gesellschaftliche Debatte zu den Corona-Beschränkungen werde vereinnahmt durch Rechtsextreme und antisemitische Verschwörungstheoretiker.

Für ihre demokratischen Grundrechte sangen und redeten derweil die Menschengruppen, die sich vor den Domstufen zusammengefunden hatten. Die Polizei war in erheblichem Ausmaß auf und rund um den Domplatz vertreten. Wie die Beamten in wiederholten Durchsagen informierten, war ein „Spaziergang“ untersagt. Die Demonstranten sollten ihr Versammlungsrecht vor Ort ausüben.

