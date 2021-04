Zu einem tierischen Einsatz an der Weimarhalle musste die Weimarer Berufsfeuerwehr, die zugleich für Tierrettung zuständig ist, am Mittwoch ausrücken. I

Weimarer Berufsfeuerwehr rettet Taube in luftiger Höhe

Weimar. Das Tier hatte sich am Turm der Weimarhalle verfangen und flatterte um sein Leben.

Zu einem wirklich tierischen Einsatz an der Weimarhalle musste die Berufsfeuerwehr, die unter anderem auch für Tierrettung zuständig ist, am Mittwoch ausrücken. In den mittlerweile zu löchrig gewordenen Netzen, die Vögel vom Technikturm abhalten sollen, hatte sich eine Taube derart verfangen, dass sie sich nicht mehr selbst befreien konnte.

