Mit Boogie Woogie in Eisenach gegen den Corona-Blues

Er gehört zu den international bekanntesten und erfolgreichsten Vertretern der ostdeutschen Blues- und Jazzszene. Pianist und Musikschulleiter Alexander Blume aus Eisenach ist natürlich auch bei den „Eisenacher Wohnzimmerkonzerten“ dabei. Sein bes(ch)wingter Boogie-Woogie wird ab Donnerstag (22. April) als neues Stück ab 10 Uhr auf der Playliste der „Eisenacher Wohnzimmerkonzerte“ auf den Internetseiten dieser Zeitung zu finden sein. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Für großartigen Blues, Jazz und Boogie Woogie steht Alexander Blume. Foto: Alexander Blume

Die Pianospielweise von Alexander Blume bewegt sich zwischen Blues, Boogie Woogie, Jazz und Funk. Bereits im Alter von 20 Jahren war er einer der führenden Boogie Woogie- und Blues-Pianisten im Osten Deutschlands. Besonders seine Zusammenarbeit mit Stefan Diestelmann, dem „Blueskönig“ der ehemaligen DDR, in den Jahren 1979 bis 1984, das gemeinsame Musizieren mit seinen vier Söhnen Michael, Cornelius, Daniel und Maximilian in der „Blume Jazzfamily“ von 1996 bis 2006 und viele musikalische Projekte in Verbindung mit sozialen und ökologischen Themen stellen wichtige Meilensteine in seinem künstlerischen Schaffen dar.

Gerade ist er zusammen mit seinem Sohn Maximilian für den German Blues Award 2020, die höchste Ehrung für Bluesmusiker in Deutschland und die German Blues Challenge 2020 nominiert. Die Auswahl der Kandidaten erfolgt auf der Basis einer Umfrage unter Fachjournalisten, Veranstaltern und Produzenten. Die am häufigsten genannten Kandidaten jeder Kategorie werden zur öffentlichen Abstimmung online gestellt. Neben Bernd Kleinow in der Kategorie Mundharmonika sind Vater und Sohn Blume die einzigen Vertreter aus den neuen Bundesländern. (Abstimmung Blues Award: voting.blues-baltica.de Homepage: alexanderblume.de)

Ab sofort kommt täglich ein weiteres Video mit einem Beitrag eines neuen regionalen Künstlers oder einer Gruppe auf die Playlist der „Eisenacher Wohnzimmerkonzerte“. Weitere Mitstreiter sind herzlich eingeladen auch mitzumachen und ein eigenes kleines „Konzert“ einzureichen, Mail an p.rossbach@tlz.de. Dann gibt es die Informationen, wie es funktioniert.