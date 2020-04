Mülverstedt. 14-Jährige aus Mülverstedt im Unstrut-Hainich-Kreis begeistert im Finale von The Voice Kids mit Silbermond-Song, verpasst aber die Runde der letzten 4.

Paula Sophie Bendrich wird Fünfte bei „The Voice Kids“ auf Sat.1

Alles oder nichts. Das war die Devise von Paula Sophie Bendrich (14) aus Mülverstedt im Unstrut-Hainich-Kreis im Finale der Fernsehshow „The Voice Kids“ am Sonntagabend – wegen der Corona-Pandemie nur mit ganz kleinem Publikum im Saal. Das Finale wurde aus Berlin über den Fernsehsender Sat.1 ausgestrahlt. Paula Sophie war die einzige Thüringerin in der Runde der letzten Acht.

Mülverstedterin singt „Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit“ von Silbermond

95 Minuten mussten die Zuschauer warten, ehe Paula Sophie Bendrich, die das Gymnasium in Großengottern besucht, Sonntagabend mit ihrem entscheidenden Song auf die Bühne durfte. Da waren die ersten beiden Finalisten bereits ausgewählt. Dann trat Paula Sophie gegen Leroy aus Neuruppin an um den Einzug in die Runde der letzten 4. „Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit“ von Silbermond sang sie. Die Moderatoren lobten sie für ihren selbstbewussten, großartigen Auftritt, sie sei die „Königin der deutschen Text-Präsentation“, ein „anfangs schüchterner Teenager mit einer Wahnsinnsgabe zu interpretieren“.

Paula Sophie Bendrich wird am Ende Vierter

„Es ist echt aufregend und wundervoll, vor den Coaches zu singen“, sagte sie. Ihre Coaches, das waren Florian und Lukas von der Band Deine Freunde.

Letztlich schaffte es die 14-Jährige aus Mülverstedt nicht in die Runde der besten Vier. Die Band Deine Freunde, die sich als Jury zwischen ihr und dem Mecklenburger hatte entscheiden müssen, stimmte für Leroy, der ins Telefon-Voting kam.

Paula Sophies Vater Matthias, der sie durch alle Runden begleitete und auch zum Finale am Sonntag dabei war, sagte gegenüber unserer Zeitung: „Der Auftritt war perfekt. Wir sind natürlich ein bisschen traurig. Es ist trotzdem etwas Besonderes, im Finale zu stehen.“ Matthias Bendrich, der sich extra für seinen eigenen kurzen Fernsehauftritt nach einem Video die Haare geschnitten hatte, meinte: „Eine schwere Aufgabe auch für die Jury, sich zwischen acht so geilen Kindern entscheiden zu müssen, die alle wirklich speziell was drauf haben.“

Mehr als 3000 Bewerber für Vocie Kids auf Sat.1

Mehr als 3000 Kinder und Jugendliche hatten sich für die Fernsehshow beworben, in der die besten Nachwuchsmusiker gesucht werden. Für den Sieger gibt es ein Ausbildungsgutschein über 15.000 Euro, ein Plattenvertrag sowie zwei Singleauskopplungen und ein Einkaufsgutschein einer Modekette.