Nordhäuser können ihr Fahrerlaubnis-Foto jetzt selbst machen

Wer im Bürgerservice-Zentrum (BSZ) beispielsweise seinen Führerschein erneuern möchte, aber nicht an das Foto dafür gedacht hat, kann jetzt ein neues Angebot des Landratsamtes nutzen. An einem Selbstbedienungsfototerminal können Antragsteller jetzt direkt im Bürgerservice von sich ein biometrisches Passbild machen, das gemeinsam mit der Unterschrift gleich ins Computersystem und damit ins Fachprogramm des Führerscheinverfahrens des Landratsamtes übermittelt wird. Passbilder können auch für weitere Anliegen wie die Ersterteilung, Erweiterung und Verlängerung von Führerscheinen, für Ersatzführerscheine sowie Neuerteilungen, Fahrerkarten und Eintragungen in die Berufskraftfahrerqualifikation gemacht werden.

„Sowohl für unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter vereinfachen sich durch unseren neuen Foto-Terminal die Abläufe. Da in den kommenden Jahren, spätestens bis Anfang 2033, alle alten Führerscheine in neue EU-Führerscheine umgetauscht werden müssen, rechnen wir auch mit deutlich mehr Kunden in unserer Fahrerlaubnisbehörde, und nun kann jeder das erforderliche Passbild direkt bei uns vor Ort machen“, erklärte Sandra Hesse, Leiterin des BSZ. „Wir können direkt digital das Foto in unserem Fachverfahren weiterverarbeiten. Der Datenschutz wird natürlich gewahrt, das Passbild wird nicht an Dritte weitergegeben, und binnen drei Tagen wird es gelöscht.“

Zukünftig sollen auch für weitere Fachbereiche des Landratsamtes Leistungen über das Terminal zur Verfügung stehen. Das Terminal steht direkt im Eingangsbereich des Bürgerservice-Zentrums, im Erdgeschoss des Nordhäuser Landratsamtes in der Behringstraße. Es ist rollstuhlgerecht, kann in der Höhe verstellt werden und zeichnet sich durch eine einfache Bedienfunktion in mehreren Sprachen aus. Die Gebühr für die Aufnahme des Fotos wird im Anschluss an die Beantragung des Führerscheins erhoben.

Das Terminal kann zu den erweiterten Öffnungszeiten des BSZ genutzt werden: montags 8-16 Uhr, dienstags und donnerstags 8-18 Uhr, freitags 8-12 Uhr und jeden zweiten Samstag im Monat 8-12 Uhr.