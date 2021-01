1,1 Millionen Masken für die Hainich-Region

So wie im Frühjahr will der Landkreis auch in dieser Phase der Corona-Pandemie Masken kostenfrei an die Menschen der Region verteilen. Das kündigte am Mittwochabend die Kreisverwaltung an. Es sollen wieder OP-Masken sein, die im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen getragen werden müssen. Corona-Blog: Ramelow rechnet noch mit "zwölf harten Wochen" - Corona-Demo unter härtesten Auflagen in Erfurt

Die Regelung dazu greift wahrscheinlich Sonntag, 24. Januar, wenn die neue Thüringer Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus in Kraft tritt. Laut einer Sprecherin werde man rund 1,1 Millionen Stück kostenlos ausgeben, für jeden Einwohner zehn. Die Zahl resultiere aus der Überlegung, dass eine Maske jeweils zwei Tage genutzt werden könne und die Verordnung zunächst bis 14. Februar gilt.

Voraussichtlich Donnerstag und Freitag dieser Woche werden die Masken in die Kommunen gebracht. So könnten die Bürgermeister, wenn es ihnen möglich ist, Freitag mit der Ausgabe beginnen, heißt es von Landrat Harald Zanker (SPD). Auch dem Regionalverkehr und den Schulen stünden weiter kostenfrei Masken bereit. Schon im Frühjahr war die Vergabe vor Ort geregelt worden, teils hatten sich dabei lange Schlangen gebildet.