Trotz Corona: 45 Schausteller werden zum Erfurter Altstadtherbst erwartet

Das Riesenrad „Bellevue“ wird auch in diesem Herbst auf dem Domplatz stehen.

Erfurt. Das Oktoberfest findet in einer Corona-konformen Version statt. Für die Besucher gibt es mehrere Neuerungen zu beachten

Erfurt bekommt auch in diesem Jahr sein Oktoberfest, wenn auch in der Corona-konformen Variante „Erfurter Altstadtherbst“. „Ich gehe davon aus, dass wir am 26. September anfangen können“, bestätigt Marktmeister Sven Kaestner auf Nachfrage. Möglich macht die Austragung ein Hygiene-Konzept, das mit mehreren Neuerungen verbunden ist. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog.