52 weitere Erfurter positiv auf Coronavirus getestet

In Bolivien werden Abstriche auch im Freien genommen. In Erfurt passiert das in Testzentren. Wieder meldet das Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen 52 festgestellte Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Erfurt 52 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hatte das Erfurter Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen zu verzeichnen. In den vergangenen Tagen bewegt sich die 7-Tage-Inzidenz nur leicht auf und ab. Diesmal ging es wieder aufwärts.

52 Neuinfektionen registrierte das Erfurter Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen bis 8 Uhr. Seit Pandemiebeginn wurden in Thüringens Landeshauptstadt nun insgesamt 4311 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 142,1. Wie in den vergangenen Tagen bleibt es beim leichten Auf und Ab. Diesmal meldet das Robert-Koch-Institut im Vergleich zum Vortag, als der Wert bei 138,8 notiert wurde, wieder einen Anstieg.

Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 17 auf 3353 angewachsen. 132 Personen sind bislang an oder mit Covid-19 verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 826 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

Neue Todesfälle wurden in den zurückliegenden 24 Stunden nicht registriert. Diese Zahlen fließen erst in die Statistik ein, wenn die Totenscheine vorliegen. Daher werden an manchen Tagen keine Sterbefälle benannt und anderen gleich mehrere auf einmal.