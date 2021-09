803 Abc-Schützen sind im Kreis Nordhausen in ihre Schulzeit gestartet

Südharz. Die Käthe-Kollwitz-Schule in Nordhausen hat die meisten Schulanfänger.

803 Mädchen und Jungen haben am Sonnabend im Kreis Nordhausen ihre Schuleinführung gefeiert. Die meisten Abc-Schützen sind in der Käthe-Kollwitz-Schule in Nordhausen (75), in der Nordhäuser Bertolt-Brecht-Schule (65) sowie in der Grundschule Bleicherode (64) begrüßt worden.

Die Grundschulen in Ellrich (48 Schulanfänger), Niedersachswerfen (48) und Heringen (40) freuen sich ebenso über einen größeren Zuwachs. In der Kreisstadt liegen die Zahlen erwartungsgemäß höher mit Förstemannweg (60), Albert-Kuntz-Schule (58) und Niedersalza (44).

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch allen Pädagogen und Erziehern wünscht der Nordhäuser Kreisvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) einen guten Start ins Schuljahr 2021/22. „Neue Herausforderungen stehen wie immer vor uns“, meint Vorstandssprecherin Karin Greiner.